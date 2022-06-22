Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü - Son Dakika
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Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü

22.06.2022 13:02

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, tarihinin en büyük krizini yaşayan ülkesinin ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını açıkladı.

Başbakan Wickremesinghe parlamentoda yaptığı konuşmada, Sri Lanka'nın yakıt, gaz, elektrik ve gıda kıtlığının ötesinde ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyerek "Ekonomimiz tamamen çöktü" ifadesini kullandı.

"KRİZİ GERİ ÇEVİRME ŞANSIMIZ YOK"

Petrol ithalatı için bile ödeme yapılamadığını söyleyen Wickremesinghe, hükümetin söz konusu krizi geri çevirme şansını kaçırdığını belirtti.

ART ARDA PROTESTOLAR YAŞANMIŞTI

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

BAŞBAKAN 9 MAYIS'TA İSTİFA ETMİŞTİ

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

OLAYLARDA 1'İ MİLLETVEKİLİ, 2'Sİ POLİS 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü - Son Dakika

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