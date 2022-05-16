Sri Lanka felaketi yaşıyor! Başbakan Wickremesinghe açıklama yaptı: Yalnızca bir günlük petrol stoğumuz kaldı - Son Dakika
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Sri Lanka felaketi yaşıyor! Başbakan Wickremesinghe açıklama yaptı: Yalnızca bir günlük petrol stoğumuz kaldı

16.05.2022 22:34

Güney Asya ülkesi Sri Lanka zor günler yaşıyor. Ülke ekonomisi hakkında değerlendirmeler yapan Başbakan Ranil Wickremesinghe, gidişatın tehlikeli bir hal aldığını açıklayarak "Petrol stokumuz bitti. Şu anda sadece bir günlük petrol stokuna sahibiz" ifadelerini kullandı. Wickremesinghe maaşları ödemek ve temel ihtiyaçları karşılamak için de para basmak zorunda olduklarına açıkladı.

Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nakit sıkıntısı çekildiğini ve ekonomik gidişatın tehlikeli bir hal aldığını belirten Wickremesinghe, "Petrol stokumuz bitti. Şu anda sadece bir günlük petrol stokuna sahibiz" açıklamasında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: Yalnızca bir günlük petrol stoğumuz kaldı

"SRİ LANKAN HAVAYOLLARI ŞİRKETİ ÖZELLEŞTİRİLMELİ"

Ülkenin gelecek günlerde daha kötü şartlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulunan Başbakan Wickremesinghe, Sri Lankan Havayolları şirketinin özelleştirilmesi gerektiğini de söyledi.

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: Yalnızca bir günlük petrol stoğumuz kaldı

"MAAŞLARI ÖDEMEK İÇİN PARA BASMAK ZORUNDAYIZ"

Ülke ekonomisindeki istikrarsızlığın altını çizen Wickremesinghe, "Maaşları ödemek ve temel ihtiyaçları karşılamak için para basmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Başbakan, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sri Lanka felaketi yaşıyor! Başbakan Wickremesinghe açıklama yaptı: Yalnızca bir günlük petrol stoğumuz kaldı - Son Dakika


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