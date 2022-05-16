Sri Lanka felaketi yaşıyor! Başbakan Wickremesinghe açıklama yaptı: Yalnızca bir günlük petrol stoğumuz kaldı - Son Dakika

Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nakit sıkıntısı çekildiğini ve ekonomik gidişatın tehlikeli bir hal aldığını belirten Wickremesinghe, "Petrol stokumuz bitti. Şu anda sadece bir günlük petrol stokuna sahibiz" açıklamasında bulundu.

"SRİ LANKAN HAVAYOLLARI ŞİRKETİ ÖZELLEŞTİRİLMELİ"

Ülkenin gelecek günlerde daha kötü şartlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulunan Başbakan Wickremesinghe, Sri Lankan Havayolları şirketinin özelleştirilmesi gerektiğini de söyledi.

"MAAŞLARI ÖDEMEK İÇİN PARA BASMAK ZORUNDAYIZ"

Ülke ekonomisindeki istikrarsızlığın altını çizen Wickremesinghe, "Maaşları ödemek ve temel ihtiyaçları karşılamak için para basmak zorundayız" ifadelerini kullandı.