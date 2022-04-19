Sri Lanka, IMF ile görüşmelerin "olumlu" başladığını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka, IMF ile görüşmelerin "olumlu" başladığını bildirdi

19.04.2022 13:28
Sri Lanka, IMF ile görüşmelerin "olumlu" başladığını bildirdi

Sri Lanka'nın ekonomik krizin üstesinden gelmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı acil mali yardım görüşmelerinin olumlu başladığı bildirildi.

Sri Lanka'nın ekonomik krizin üstesinden gelmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı acil mali yardım görüşmelerinin olumlu başladığı bildirildi.

Sri Lanka Maliye Bakanı Ali Sabry başkanlığındaki heyet, dün ABD'nin başkenti Washington'da IMF yetkilileriyle temaslarda bulundu.

Bakan Sabry'e eşlik eden heyetten Shamir Zavahir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, IMF'den "Hızlı Finansman Aracı" yardım programı kapsamında kredi talebinde bulunduklarını ve Hindistan'ın katkılarıyla IMF'nin bu talebi değerlendirebileceğini ifade etti.

Zavahir ayrıca IMF'nin Genişletilmiş Fon Kolaylığı verilmesine de olumlu baktığını belirtti.

Bağımsızlığını kazandığı 1948'den bu yana tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka, 12 Nisan'da temerrüde düştüğünü duyurmuştu.

Yakıt, gıda ve ilaç kıtlığının yaşandığı ülkede döviz rezervleri azalırken, hükümetin ekonomi politikaları protesto ediliyor.

Hükümetin ekonomik krizle mücadelede IMF'nin yanı sıra Çin ve Hindistan'dan destek arayışları sürüyor.

YORUMLAR
500
Sri Lanka'da parlamentonun gücü artırılacak Sri Lanka'da parlamentonun gücü artırılacak Hatay Tabip Odası, Defne ilçesine devlet hastanesi yapılmasını talep etti Hatay Tabip Odası, Defne ilçesine devlet hastanesi yapılmasını talep etti

Uluslararası Para Fonu, Sri Lanka, India, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sri Lanka, IMF ile görüşmelerin 'olumlu' başladığını bildirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:47:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sri Lanka, IMF ile görüşmelerin "olumlu" başladığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement