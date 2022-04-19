Sri Lanka, IMF ile görüşmelerin "olumlu" başladığını bildirdi - Son Dakika

Sri Lanka'nın ekonomik krizin üstesinden gelmek için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı acil mali yardım görüşmelerinin olumlu başladığı bildirildi.

Sri Lanka Maliye Bakanı Ali Sabry başkanlığındaki heyet, dün ABD'nin başkenti Washington'da IMF yetkilileriyle temaslarda bulundu.

Bakan Sabry'e eşlik eden heyetten Shamir Zavahir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, IMF'den "Hızlı Finansman Aracı" yardım programı kapsamında kredi talebinde bulunduklarını ve Hindistan'ın katkılarıyla IMF'nin bu talebi değerlendirebileceğini ifade etti.

Zavahir ayrıca IMF'nin Genişletilmiş Fon Kolaylığı verilmesine de olumlu baktığını belirtti.

Bağımsızlığını kazandığı 1948'den bu yana tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka, 12 Nisan'da temerrüde düştüğünü duyurmuştu.

Yakıt, gıda ve ilaç kıtlığının yaşandığı ülkede döviz rezervleri azalırken, hükümetin ekonomi politikaları protesto ediliyor.

Hükümetin ekonomik krizle mücadelede IMF'nin yanı sıra Çin ve Hindistan'dan destek arayışları sürüyor.