Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 420 Bin Liraya Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 420 Bin Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 420 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 420 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,7 azalışla 2 milyon 420 bin lira oldu. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 574 milyon 205 bin 212,51 lira, işlem miktarı ise 1.053,70 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 702 milyon 467 bin 322,01 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Akbank ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

02.07.2024 17:25
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 420 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 420 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,7 azalışla 2 milyon 420 bin lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 485 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 574 milyon 205 bin 212,51 lira, işlem miktarı ise 1.053,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 702 milyon 467 bin 322,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Akbank ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.485.900,002.305,00

En Düşük2.420.000,002.345,00

En Yüksek2.465.000,002.350,00

Kapanış2.420.000,002.346,60

Ağırlıklı Ortalama2.424.230,252.348,87

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.574.205.212,51

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.053,70

Toplam İşlem Adedi26

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 420 Bin Liraya Geriledi - Son Dakika

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