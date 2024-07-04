Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 480 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 480 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 480 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 444 bin 700 lirayı, en yüksek 2 milyon 483 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 480 bin lira oldu. KMKTP'de altında işlem hacmi 1 milyar 174 milyon 625 bin 375,68 lira, işlem miktarı ise 477,60 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 182 milyon 784 bin 764,53 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Özbey Kıymetli Madenler, BLZ Kıymetli Madenler ile Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

04.07.2024 18:47
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 480 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 444 bin 700 lirayı, en yüksek 2 milyon 483 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 480 bin lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi 1 milyar 174 milyon 625 bin 375,68 lira, işlem miktarı ise 477,60 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 182 milyon 784 bin 764,53 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Altınbaş Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Özbey Kıymetli Madenler, BLZ Kıymetli Madenler ile Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.475.000,002.374,90

En Düşük2.444.700,002.334,65

En Yüksek2.483.500,002.436,25

Kapanış2.480.000,002.336,25

Ağırlıklı Ortalama2.453.109,842.358,14

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.174.625.375,68

Toplam İşlem Miktarı (Kg)477,60

Toplam İşlem Adedi21

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Osmanlı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 480 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 480 Bin Liraya Yükseldi - Son Dakika
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