Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 475 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 475 bin lira oldu. KMKTP'de altında işlem hacmi 1 milyar 369 milyon 4 bin 792,23 lira, işlem miktarı ise 554,21 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 371 milyon 339 bin 73,68 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Akbank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve QNB Finansbank olarak sıralandı.

03.07.2024 16:55
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 475 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 475 bin lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 420 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi 1 milyar 369 milyon 4 bin 792,23 lira, işlem miktarı ise 554,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 371 milyon 339 bin 73,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Akbank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve QNB Finansbank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.420.000,002.346,60

En Düşük2.450.000,002.323,00

En Yüksek2.490.000,002.374,90

Kapanış2.475.000,002.374,90

Ağırlıklı Ortalama2.466.855,982.355,52

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.369.004.792,23

Toplam İşlem Miktarı (Kg)554,21

Toplam İşlem Adedi26

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Standart Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi - Son Dakika

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