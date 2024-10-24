Stellantis'in Tofaş Devri Ret Edildi

Ekonomi

Rekabet Kurulunca, Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütler yeterli görülmedi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Stellantis N.V.'ye ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin, STELLANTIS ve Koç Holding AŞ'nin ortak kontrolünde bulunan TOFAŞ Türk Otomobil AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'nun ilgili toplantısında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca konu hakkında nihai inceleme yapılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulu'nun ilgili toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, Stellantis'in, Tofaş tarafından devralınmasına yönelik verilen taahhütler yeterli görülmedi.