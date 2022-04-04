Vestel'e Stevie Awards'tan ödül - Son Dakika
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Vestel'e Stevie Awards'tan ödül

04.04.2022 10:28
Vestel'e Stevie Awards'tan ödül

Vestel, dünyanın en saygın iş ödüllerinden Stevie Awards'tan ödül kazandı.

Vestel, dünyanın en saygın iş ödüllerinden Stevie Awards'tan ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel'in müşteri hizmetleri ekiplerince geliştirilen Termonline projesi Stevie Awards'ta ödüle layık görüldü.

Buzdolapları ve klima gibi dayanıklı ürünlerde ısıtma ve soğutma performansının kontrolü için sıcaklık ölçümü yapabilen, ısıtma ve soğutma verilerini bulut üzerinden anlık olarak aktarabilen ölçüm ve arıza tespit cihazı olan "Termonline" isimli cihaz projesi, yarışmada bronz ödülün sahibi oldu.

Proje, 51 ülkeden, her ölçekten ve hemen hemen her sektörden 2 bin 300'den fazla adayın değerlendirildiği yarışma kapsamında Stevie Awards "Sales & Customer Services" ödül programında "Business Intelligence Solution-New" kategorisinin kazananlarından biri oldu.

Kazananlar, 8 uzman jüri heyeti ve dünya çapında 150'den fazla profesyonelin ortalama puanları ile belirlendi.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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