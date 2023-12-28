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Stopaj indirimi süresi uzatıldı

Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faizleri, kar payları ve diğer gelirlerde indirimli stopaj uygulaması devam edecek.

28.12.2023 - 09:41,  Güncelleme: 11:02
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.

30 NİSAN 2024'E UZATILDI

Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa ve ipoteğe dayalı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.

Stopaj indirimi süresi uzatıldı
Kaynak: AA
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Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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