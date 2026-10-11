Stournaras, gümrük tarifelerini gelecek yılın muhtemel sorunları arasında saydı - Son Dakika
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Stournaras, gümrük tarifelerini gelecek yılın muhtemel sorunları arasında saydı

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Stournaras, gümrük tarifelerini gelecek yılın muhtemel sorunları arasında saydı
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Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Stournaras, gelecek yıl küresel risklerin bu yılkiyle aynı olacağını belirtti. Stournaras, arz ve talep şokları, belirli ülkelerdeki mali sıkıntılar ve gümrük tarifelerini gelecek yılın muhtemel sorunları arasında saydı.

YUNUS TÜRK - Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, gelecek yıl küresel ekonominin karşı karşıya olacağı başlıca risklerin bu yıl karşı karşıya olunan risklerle aynı olacağını belirterek, arz ve talep yönlü şoklar, belirli ülkelerdeki bazı mali sıkıntılar ve gümrük tarifelerinin gelecek yıl karşı karşıya kalınabilecek muhtemel sorunlar olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu, 8-9 Ekim'de dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanları ile üst düzey politika yapıcılarını bir araya getirdi.

Forumda Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Stournaras, küresel ekonomi ve Avro Bölgesi'ndeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Gelecek yıl küresel ekonominin karşı karşıya olacağı başlıca risklerin bu yıl karşı karşıya olunan risklerle aynı olacağını belirten Stournaras, arz ve talep yönlü şoklar, belirli ülkelerdeki bazı mali sıkıntılar ve gümrük tarifelerinin gelecek yıl karşı karşıya kalınabilecek muhtemel sorunlar olduğunu dile getirdi.

Stournaras, şu anda yüksek bir enflasyonun olduğuna işaret ederek, "Enflasyon nispeten yüksek, yani hedefimizin çok üzerinde. Avro Bölgesi'nde hedef yüzde 2, son mevcut verilerde ise yüzde 3,8 idi. Dolayısıyla enflasyonu düşürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Avro Bölgesi'nde, enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmak gerektiğini düşünüyorum"

Yannis Stournaras, faiz oranlarını kademeli olarak artırdıklarını kaydederek, "Bu da bankalarda sorunlara yol açmadan, yani finansal istikrar sorunları olmadan ve resesyon yaşanmadan enflasyonu düşürdü ve sanırım şimdi de aynısını yapacağız." dedi.

Stournaras, arz yönlü şokların merkez bankaları için zor olduğunu çünkü merkez bankaları ve para politikasının, talep yönlü sorunlarla mücadele etmeye daha uygun olduğunu dile getirdi.

Avro Bölgesi'nde, enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmak gerektiğini düşündüğünü belirten Stournaras, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an için Avrupa Merkez Bankasının güvenilirliği, geçmişten gelen, büyük çabalarla kazanılmış güvenilirliği sayesinde bunu başarmış gibi görünüyoruz. Bu nedenle şu anda temel görevin, manşet enflasyon da düşene kadar beklentileri kontrol altında tutmak ve yüzde 2 seviyesinde çıpalı kalmalarını sağlamak olduğunu söyleyebilirim."

"Ticari kısıtlamalardan ziyade ekonomik işbirliğine güçlü bir şekilde inanıyorum"

Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Stournaras, yapay zekanın iş gücü piyasası açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

"Yapay zeka insanların işlerini ellerinden mi alacak, yoksa insanları tamamlayacak mı?" sorusunun çok konuşulduğunu belirten Stournaras, "Dolayısıyla bunun ikinci seçenek olmasını, yani büyük ölçüde emeğin yerini almak yerine emeği tamamlamasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Stournaras, insanları yapay zekanın olumsuz sonuçlarından korumak için güçlü kurumlara ihtiyaç olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zekanın olumlu yönlerini koruyalım ve olumsuz yönlerini telafi edecek mekanizmalar sağlayalım. Ben ticari kısıtlamalardan ziyade ekonomik işbirliğine güçlü bir şekilde inanıyorum. Diyelim ki şu anda dünya genelinde gümrük tarifelerinin sıfıra düştüğünü, jeopolitik çatışmaların sona erdiğini ve yeni bir ekonomik işbirliği döneminin başladığını varsayıyorum. Bunun bu gezegendeki herkesin refahında yaratacağı artışı hayal bile edemezsiniz."

Kaynak: AA
Merkez BankasıYunanistanEkonomiFinansDünyaSon Dakika

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