- Stratejik konuma sahip buğdayda hasat dönemi

Edirne'de çiftçiler buğdaylarını hasat ediyor

EDİRNE - Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden olan Edirne'de çiftçiler buğday hasadı mesaisine devam ediyor.

Rusya- Ukrayna savaşı tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin başında yer alan stratejik gıda ürünü olan buğdayda, Edirneli buğday üreticileri ürün hasadına başladı. Türkiye'nin önemli buğday üretim alanlarından olan Tarım kenti Edirne'de bu yıl çiftçiler buğday rekoltesinden umutlu olduklarını belirtiler. 1 yıllık emeklerinin karşılığını almak için sabahın erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutan üreticiler hasadı gece geç saatlere kadar devam ettiriyor. Dekar başına yaklaşık 400-500 kilogram verim alan buğday üreticileri bahar aylarında yağışların az olmasına rağmen iyi verim aldıklarını ve ilerleyen dönemden daha da umutlu olduklarını ifade ettiler. Uzun aradan sonra tarlalarda hasada başlayan biçerdöverciler hasat döneminin sevincini ve bereketini yaşadı.

Trakya'da son yağışlarla birlikte yüksek verim aldıklarını belirten Evren Mercan, bu yıl ortalama verimlerin dekar başına 400-500 kilogram olduğunu ifade ederek, "Buğday verimi geçen yıla oranla bu yıl biraz düşük ama yine de iyi olduğunu düşünüyorum. Edirne'de 3-4 gündür hasadımız devam ediyor. Bazen kırkikindi yağmurları yağdığından dolayı işimizde hasada engel olabiliyor. Sabah başka yerde hasta yapıyorduk yağmur yağdığından dolayı burada devam ediyoruz. Verimimiz iyi kötü değil. Hasat dönemi bütün çiftçilerimize bol bereketli, hayırlı olsun inşallah" dedi.

Buğday sezonunun başlamasıyla bütün çiftçilerin bir an önce buğdaylarını hasat etme telaşında olduğunu söyleyen Sinan Akkural, Trakya'da bütün buğdayların olgunlaştığını vurgulayarak, "Dekar başına 350-400 dekar verim alıyoruz. Son yağışların da buğday tarlaları için faydası oldu. 1 yıl boyunca emek verdiğimi emeklerimizin karşılığını şuanda buğday hasadı yaparak alıyoruz" şeklinde konuştu.

Eşinin çiftçilik yaptığını ve tarlaya yardıma geldiğini ifade eden Buse Mercan, eşinin buğdayları biçtiğini kendisinin de yemek ve çay getirdiğinin belirterek," İşçilerin traktörlerin kasasına doldurdukları buğdayları depolara taşıyor. Bende oğlumla birlikte tarlaya geldim. İnşallah bütün çiftçiler için bereketli bir sene olur ve herkes emeğinin karşılığını alır" ifadelerini kullandı.