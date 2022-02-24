Su maymuncuğu tehlike saçıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Su maymuncuğu tehlike saçıyor

24.02.2022 09:49
Su maymuncuğu tehlike saçıyor

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr.Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, "Su içinde genişleyerek 400 kata kadar çoğalabilen su maymuncukları, şirin görünen ama oldukça tehlikeli ürünler.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr.Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, "Su içinde genişleyerek 400 kata kadar çoğalabilen su maymuncukları, şirin görünen ama oldukça tehlikeli ürünler." ifadelerini kullandı.

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkın, arkadaşlarıyla şakalaşmak için su veya başka içeceklere bazen bu renkli topları çocukların atabildiğini, bu minik oyuncakların nefes borusuna kaçmaları durumunda tıkanma, solunum yetmezliği, mide-bağırsak tıkanmalarının yanı sıra alerji ve zehirleme riskleri de taşıdığını, ölümcül tehlike taşıyan bu oyuncağa karşı ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bitkilerin büyümesi amacıyla ve dekoratif ürün olarak tasarlanan bakkal, market, kırtasiye, akvaryumcular, seyyar satıcılarda ve özellikle internette satıldığını belirten Taşkın, su maymuncuklarının sağlık açısından taşıdığı ölümcül riskleri anlattı.

Taşkın, şunları kaydetti:

"Çocukların oynadığı ürünleri dikkatle seçmeli ve sağlık açısından risk oluşturup oluşturmadığını mutlaka araştırmalıyız. Nanoteknolojik, poliakrilamid asit ihtiva eden bu tip ürünler, ılık suyla birleşince normal büyüklüklerinin 300 hatta 400 katına ulaşıyor. Özellikle çocuklar arasında yaygın olan ve kolayca bulunabilen su topları çocuklar için ölüm riski taşıyor. Ölümcül tehlike taşıyan bu oyuncağa karşı aileler çok dikkatli olmalı."

YORUMLAR
500
Ölüm anında beyni incelenen adam, sadece güzel günleri düşünmüş! Ölüm anında beyni incelenen adam, sadece güzel günleri düşünmüş! Ordulu motor tamircisi, bir çay bardağı benzinle 5 saat yanan gaz üretti Ordulu motor tamircisi, bir çay bardağı benzinle 5 saat yanan gaz üretti

Taşkın Su, Çamlıca, Vefat, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Su maymuncuğu tehlike saçıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:48 Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! Dolar 14 lirayı, altın 900 lirayı aştı
09:45 Haydar Dümen'in 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı!
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş!
09:27 Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Evlerinizden çıkmayın, seyahatten kaçının!
09:24 Eşi evi terk edince 3 çocuğunu rehin aldı! Ekipler ikna etmek için saatlerce dil döktü
09:23 Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandı! Televizyonda gözyaşları içinde helallik istedi
09:10 Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu
09:00 Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu
08:53 Kiev hayalet kente dönüyor! Halk bombardıman altındaki şehri terk etmeye başladı!
08:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme! Kremlin duyurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 09:55:27. #1.11#
SON DAKİKA: Su maymuncuğu tehlike saçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement