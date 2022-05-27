Şubeye gitmeden banka hesabı açma başvuruları bir yılda yüzde 400 arttı - Son Dakika
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Şubeye gitmeden banka hesabı açma başvuruları bir yılda yüzde 400 arttı

27.05.2022 11:42
Şubeye gitmeden banka hesabı açma başvuruları bir yılda yüzde 400 arttı

Hesap açmak için ıslak imza şartının kalkması ve dijital bankacılık olanaklarının genişlemesiyle, daha çok insan şubeye gitmeden banka hesabı açma hizmetinden yararlanmaya başladı.

Hesap açmak için ıslak imza şartının kalkması ve dijital bankacılık olanaklarının genişlemesiyle, daha çok insan şubeye gitmeden banka hesabı açma hizmetinden yararlanmaya başladı. Güncel verilere göre, nisan ayında 1,4 milyon kişi uzaktan banka hesabı açmak için başvuru yaptı.

Uzaktan müşteri edinimi olarak adlandırılan ve İngilizcede "digital onboarding" olarak bilinen hizmete ilişkin usul ve esaslar, Nisan 2021'de yayımlanan "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik"le belirlendi. Kullanıcıların müşterisi olmadıkları bir bankada hesap açmak için şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran bu hizmet, finans kuruluşlarının yeni müşteri edinirken uyguladıkları işlemleri ıslak imza zorunluluğu olmadan dijital platformlar üzerinden gerçekleştirmelerine olanak tanıdı. Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) paylaştığı verilere göre, nisan ayında bir bankada hesap açmak için uzaktan başvuru yapanların sayısı 1 milyon 410 bin olarak kaydedildi. Müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşme yapılarak sonuçlandırılan uzaktan müşteri edinimi ise 332 bin olarak tespit edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Hesapkurdu.com Dijital Pazarlama Yöneticisi Emre Ballı, "Türkiye'de internet bankacılığının devreye alınması 1997'ye uzanıyor. Bazı bankacılık hizmetlerinin şubeye gitmeden yapılmasına olanak tanıyan uygulamanın hayatımıza girmesinin üstünden 25 yıl geçti. Bugün artık banka hesabı açmak için de şubeye gitmek gerekmiyor. Dijital bankacılığın olanaklarından biri olan uzaktan müşteri edinimi hem şubelerdeki operasyonel yoğunluğu azaltıyor, hem de müşterilere evlerinin konforunda diledikleri bankayla çalışabilme olanağı sunuyor. Bazı bankalar, uzaktan başvuruda bulunan müşteriler için daha uygun faiz ya da kar payı oranları gibi avantajlar da sağlıyor. En hesaplı kredi ve sigorta tekliflerini bir araya getiren Hesapkurdu.com olarak, uzaktan banka hesabı açmak isteyen kullanıcılarımız ve anlaşmalı bankalarımız arasında bir köprü rolü üstlenerek bu süreci daha da kısaltıyoruz" dedi.

BAŞVURULAR BİR YILDA YÜZDE 400 ARTTI

TBB verilerine göre, Mayıs 2021'de 278 bin seviyesinde olan aylık uzaktan başvuru sayısının Nisan 2022'de 1,4 milyona çıktığına dikkat çeken Emre Ballı, "Bir yıldan az bir sürede uzaktan başvuru sayısında yüzde 400 artış görüyoruz. Bu durum kolaylığın ve bankalar tarafından sunulan avantajların benimsendiğini ortaya koyuyor. Ülkemizdeki birçok büyük banka, uzaktan müşteri edinim hizmeti sunuyor. Uzaktan banka hesabı açmak, bankaların sağladığı güvenlik sistemleri ve görüntülü görüşme aracılığıyla risk de oluşturmuyor. NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisiyle kimlik doğrulaması yapılıyor. Güvenlik önlemleri; otomatik karakter tanıma, biyometrik yüz doğrulama ve çapraz kontrollerle artırılıyor. Böylece kimlik ve veri hırsızlığı gibi tehlikelerin de önüne geçilebiliyor. Güvenliği en üst düzeye çıkarmak için yalnızca bankalara ait uygulamaların kullanılması ve kart şifresi gibi hassas bilgilerin kimseyle paylaşılmaması öneriliyor. Hesapkurdu.com olarak, uzaktan banka müşterisi olmak isteyen kullanıcıları doğrudan bankaların resmi internet sitelerine ve mobil uygulamalarına yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

UZAKTAN HESAP AÇILIŞI İÇİN YENİ KİMLİK YETERLİ

Uzaktan banka hesabı açmak için görüntülü görüşme yapmadan önce ilgili bankanın mobil uygulaması ya da internet sitesi üzerinden başvuru formunun doldurulması gerektiğini hatırlatan Hesapkurdu.com Dijital Pazarlama Yöneticisi Emre Ballı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Belirli bankalarda uzaktan hesap açmak isteyenler, başvurularını Hesapkurdu'nun internet sitesi üzerinden de yapabiliyor. Bankalar, uzaktan hesap açmayı tercih eden Hesapkurdu müşterilerine daha düşük tanışma faizi oranları, ücretsiz EFT ve havale avantajları ve bankacılık hizmetlerine hızlı erişim gibi avantajlar sunuyor. Dakikalar içinde tamamlanabilen başvurunun ardından hesabın aktif hale gelmesi de bir o kadar kısa sürüyor."


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Kaynak: DHA

Türkiye Bankalar Birliği, Finans, Nisan, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şubeye gitmeden banka hesabı açma başvuruları bir yılda yüzde 400 arttı - Son Dakika


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