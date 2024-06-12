Sungurlu'da TMO Randevu Alımı Başladı

Ekonomi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) randevu alımına başladı. Kaymakam Mutlu Köksal, TMO'yu ziyaret ederek bilgi aldı.

İlçede 2024 yılı arpa ve buğday hasat döneminin başlaması ile birlikte Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek ve Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan'lı ile birlikte ilçeye bağlı Akpınar ve Çiftlik köylerini ziyaret ettiler.

Çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi olması dileğinde bulunan Kaymakam Köksal, ardından hububat alımı için randevu alımına başlayan TMO'yu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. - ÇORUM