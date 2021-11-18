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"Süper Cuma" GittiGidiyor'da başlıyor - Son Dakika

"Süper Cuma" GittiGidiyor'da başlıyor

18.11.2021 10:26
"Süper Cuma" GittiGidiyor'da başlıyor

GittiGidiyor, geleneksel Süper Cuma kampanyasıyla kullanıcılarına farklı kategorilerdeki milyonlarca ürünü bu yıl da "süper" fiyatlarla sunuyor.

GittiGidiyor, geleneksel Süper Cuma kampanyasıyla kullanıcılarına farklı kategorilerdeki milyonlarca ürünü bu yıl da "süper" fiyatlarla sunuyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, tüketiciler tarafından alışveriş yapmak için yılın en çok beklenen döneminde, GittiGidiyor geleneksel "Süper Cuma" kampanyasına başlıyor.

25 Kasım saat 12.00'den 26 Kasım 23.59'a kadar sürecek olan "Süper Cuma" kampanyasında, cep telefonundan bilgisayar ve tablete, ev dekorasyondan giyim ve aksesuara, evcil hayvan ürünlerinden süpermarkete kadar onlarca farklı kategoride milyonlarca ürün, sepette sağlanan büyük fiyat avantajlarıyla birlikte tüketicilere sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü (CCO) Bülent Elçin, yılın heyecanla beklenen indirim dönemine iki farklı kampanyayla hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene de her zaman olduğu gibi geleneksel Süper Cuma kampanyamız için hazırız. 50 kategoride 25 milyon ürüne ev sahipliği yapan bir platform olarak, 25-26 Kasım'da Süper Cuma kampanyamızla milyonlarca ürünü uygun fiyat seçenekleriyle sunacağız. 22-24 Kasım tarihleri arasında ise 'Süper Cuma'dan önce Süper İndirimler Haftası' kampanyasını kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu özel kampanya döneminde, avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen tüm tüketicileri zengin ürün çeşitlerimizi keşfetmeye davet ediyoruz."

Efsane Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Süper Cuma' GittiGidiyor'da başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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