Sürat Kargo, Çevre Dostu Filo Yatırımlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sürat Kargo, Çevre Dostu Filo Yatırımlarına Devam Ediyor

04.06.2025 10:50
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Sürat Kargo, yeni araçlarla çevre dostu taşımacılığı artırarak verimlilik ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

Sürat Kargo, çevresel sorumluluk bilinciyle filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sürat Kargo, filosuna kattığı yeni araçlarla hem operasyonel verimliliğini artırıyor hem de çevre dostu çözümlere yatırım yapıyor.

Sıfır atık projeleri, elektrikli araç yatırımları ve yeşil teknoloji çözümleriyle öne çıkan Sürat Kargo, çevre dostu taşımacılık vizyonunu her geçen gün daha ileriye taşıyor.

Sürat Kargo, özellikle şehirler arası taşımalarda kullanılmak üzere filosuna kattığı yeni araçlarla yükleme-boşaltma döngülerinde verimlilik artışı sağlamayı ve çevreye duyarlılığını bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, kamyon kullanımını azaltarak, römork çekebilen kamyonlara dayalı yeni bir ana hat modeli oluşturduklarını belirtti.

Bu sistemde araçların, aktarma merkezine ulaştığında mevcut yükünü bırakıp yeni römorkunu alarak yola devam ettiğini aktaran Oğuz, şunları kaydetti:

"Örneğin üç aktarma merkezine gönderdiğimiz altı aracı bu modelle iki araca indirerek, hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlıyoruz. Yeni nesil araçlarımızla filomuzu gençleştirirken, daha az yakıt tüketimi ve düşük karbon emisyonuyla çevre dostu taşımacılığı yaygınlaştırıyoruz. İlk etapta yıllık bazda 2 bin 400 ana hat seferini azaltarak, toplamda 75 ton yakıt tasarrufu sağlayacağız. Bu verimlilik karbon ayak izimizi yaklaşık 35 ton azaltacaktır."

Oğuz, yeni operasyon modelinin ilk etapta İkitelli-Maltepe- Sakarya ve Ankara-Adana- Gaziantep hatlarında devreye alınacağını vurgulayarak, yeni araçların filoya katılmasıyla modeli, diğer hatlarda da hayata geçirmeyi planladıklarını vurguladı.

Sürdürülebilirliğin, tercih değil, bir sorumluluk olduğuna işaret eden Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Sürat Kargo olarak çevresel etkilerimizi en aza indirmek amacıyla bütünsel bir yaklaşımla hareket ediyor, sıfır atık projeleri, elektrikli araç yatırımları ve yeşil teknoloji uygulamalarıyla sektörümüze öncülük ediyoruz. Yeni filo yatırımlarımızla daha fazla kargoyu daha az kaynakla taşırken karbon ayak izimizi azaltıyor, operasyonel verimliliğimizi artırıyoruz."

Kaynak: AA

Sürat Kargo, Operasyon, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürat Kargo, Çevre Dostu Filo Yatırımlarına Devam Ediyor - Son Dakika

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