Sürat Kargo\'dan Dijitalleşme Adımı

Kargo şirketi Sürat Kargo, sahadaki operasyonları daha görünür, verimli, akıllı hale getirmek ve müşteri deneyimini uçtan uca dijitalleştirmek amacıyla Sürat Servis Platformu'nu hayata geçirdi.

Sürat Kargo, yıllar boyunca elde ettiği operasyonel yetkinliğini müşteri deneyimine dönüştürebilmek için, kendi teknoloji ekipleri tarafından Sürat Servis Platformu'nu (SSP) geliştirdi. SSP, şirketin dijital vizyonuna paralel olarak sahadaki operasyonları daha görünür, verimli, akıllı hale getirmek ve müşteri deneyimini uçtan uca dijitalleştirmek amacıyla hayata geçirildi.

Platform ile ilgili bilgiler veren Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, "Müşterimizi her an dinlemek, sunduğumuz hizmeti sürekli iyileştirmek ve beklentilere daha hızlı yanıt verebilmek temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sürat Servis Platformu, yalnızca bir yazılım değil; şirketimizin müşteri deneyimini dönüştürme vizyonunun bir yansıması. Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz bu çözümle, tüm paydaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, şeffaf ve güvenli bir teslimat deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Platformun yaygın kullanımıyla birlikte çağrı merkezi yükünde yüzde 20'nin üzerinde azalma, teslim edilemeyen gönderi oranında yüzde 15'e kadar düşüş, kurye başına günlük teslimat sayısında yüzde 12'ye varan artışın yanı sıra yakıt ve zaman tasarrufu gibi somut kazanımlar hedeflediklerini anlatan Cem Oğuz şunları söyledi: "Bu etkiler, daha sürdürülebilir ve verimli bir dağıtım altyapısına geçişin temelini oluşturuyor. SSP ile rotalar daha verimli şekilde planlandığı için gereksiz araç hareketleri azalıyor. Başarısız teslimatların önüne geçilmesi ve evrak süreçlerinin dijitalleştirilmesi sayesinde yakıt tüketimi düşüyor, tekrar ziyaret ihtiyacı azalıyor, kağıt kullanımı en aza indiriliyor. Tüm bu unsurlar da karbon salımının azaltılmasına doğrudan katkı sağlıyor."

Saha operasyonları uçtan uca yönetiliyor

Yapılan açıklamaya göre SSP, sadece bir teslimat uygulaması değil; saha operasyonlarını uçtan uca yöneten bütünsel bir platform. Alıcıların kendi gönderileri üzerinde aktif yönetim olanaklarına sahip olmasını sağlayan bu platform, 'Adresimdeyim, komşuma bırak, başka gün getir, SEN noktasına yönlendir' gibi talepleri gerçek zamanlı olarak Sürat Kargo'ya iletebiliyor. Böylece yeniden teslimat sürecine gerek kalmadan, anlık olarak takip ve yönlendirme yapılabiliyor. Teslimat öncesinde alıcılara, kurye bilgileri ve tahmini varış süresini görmelerini sağlayacak sayfaya bağlantıyı içeren bir SMS gönderiliyor. Burada adreslerine kaç durak kaldığı bilgisini de paylaşarak müşterilerin kendi planlamalarını yapabilmelerini ve gerekirse dinamik yönlendirme seçeneklerinden biri ile gönderilerinin yolculuğunu değiştirebilmeleri sağlanıyor.

Platformun bir parçası olan Sürat'li Esnaf Noktaları (SEN), kargo teslimatını daha esnek ve erişilebilir hale getiriyor. Türkiye genelindeki yaygın esnaf noktaları aracılığıyla teslimatlar bu noktalardan gerçekleştirilebiliyor; aynı zamanda e-ticaret iadeleri de kolayca yapılabiliyor. - İSTANBUL