Sürdürülebilir Finansman Konferansı

Altınbaş Üniversitesi, 'Sürdürülebilir ve Yeşil Finansman Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansta iklim krizinin verdiği zararlar ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Üniversitenin Gayrettepe Yerleşkesi'nde 17 Mart Pazartesi günü Halkbank iş birliği ile düzenlenen konferansın açılışında konuşan Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (AU INOVA) Müdürü Doç. Dr. Dicle Yurdakul, iklim krizinin artan etkilerinin yanı sıra küresel ekonomi ve sürdürülebilirlik konularını ele aldı. Doç. Dr. Yurdakul, "Küresel sıcaklık ilk kez 1.5 derecenin üzerine çıktı. Yani şu anda geri dönülmez dediğimiz noktayı maalesef geçtik. Bu artan sıcaklıklar sebebiyle Kahire, Los Angeles gibi farklı şehirlerde sıcaklık 50 derecenin üzerine çıktı. 2 buçuk milyar insan şu anda azalmış olan su kaynakları nedeniyle suya erişimde problem yaşıyor" dedi.

"Küresel ekonomiye 300 milyar dolardan fazla zarar verdi"

"Bu durum sadece insan bünyesi üzerinde ya da yaşam alanı üzerinde etkili değil, küresel ekonomi üzerinde de çok kuvvetli bir etkiye sahip. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2024 yılında iklim kaynaklı felaketlerin 300 milyar dolardan fazla zarar verdiği yönünde bir verisi var" diyen Yurdakul, küresel ısınmanın ekonomiye olumsuz etkilerinden bahsetti.

İlk panelde Kastamonu Entegre Global Arge ve İnovasyon Direktörü Dr. Hüseyin Güler ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kırcova da söz alarak iş dünyasında sürdürülebilir dönüşümü konularında konuştu.

İkinci panelde ise Doç. Dr. Yurdakul'un konukları Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydemir ve Garanti BBVA Tüketici Finansman Direktörü Koray Öztopçu oldu. İkinci panelde Sürdürülebilirlik Finansmanı ve içerideki dönüşümün nasıl sağlayabileceği ile ilgili detaylar ele alındı. - İSTANBUL