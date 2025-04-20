Suriye ile İşbirliği Olanakları Değerlendirildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir, ellerindeki bazı liman ve benzeri işletmeleri kendilerinin işletmek istemediklerini, arzu edenler varsa bunlarla işbirliklerine hazır olduklarını söyledi. Bu, bence hızlı girilebilecek alanlardan biri." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın iki gün süren Şam temaslarında iş dünyasından önemli isimler yer aldı. Heyette bulunan DEİK Başkanı Olpak, basın mensuplarına, Suriye temaslarını ve bundan sonraki süreci değerlendirdi.

Suriye'de yeni hükümetin kurulmasının ardından yapılan bu ziyaretin önemine işaret eden Olpak, ilk olarak Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar ile görüştüklerini aktardı. Olpak, şunları kaydetti:

"İş dünyasının beklentileri nelerdir sıraladığımız zaman, işin ikili ticaret tarafı var ve bu nispeten daha kolay kısmı. Kendisi aynı zamanda Sanayi Bakanı olduğu için yatırımlar tarafını da konuştuk. Gerçekçi olmak gerekir ki yatırımları, kısa, orta ve uzun vadeli düşünmek gerek. Yatırım bugünden yarına hızlı dönecek şeyler değil. Evet, Suriye'de bir potansiyel var ama zamana ihtiyaç olduğunu görmemiz gerek.

Bu kısımda karşılıklı olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Tabii ticaretin ve yatırımın olabilmesi için bunların ulaşımının, yani lojistiğinin sağlanması lazım. Bu çerçevede Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştük. Kara-deniz-hava yolu ayağı var bunun. Sayın Bakan ile bu anlamda neler yapılacağını konuştuk. Ellerindeki bazı liman ve benzeri işletmeleri kendilerinin işletmek istemediklerini, arzu edenler varsa bunlarla işbirliklerine hazır olduklarını söyledi. Bu, bence hızlı girilebilecek alanlardan biri. Çünkü sıfırdan bir yatırımı konuşmuyorsunuz, mevcut, atıl, işlemez durumda olan bir işi konuşuyorsunuz."

"İki ayrı kanun beklentimiz var. 'Bunlar olduktan sonra iş dünyası ne yapacağını bilir.' dedik"

Olpak, Türkiye'de tekstilin bazı boyutları gibi bazı alanlarda da atıl kapasite denebilecek konular olduğuna işaret ederek, görüşmelerde onların buraya getirilmesinin söz konusu olup olamayacağını ele aldıklarını söyledi.

Ticareti yaparken bankacılık sektörünün de Suriye'de olması gerektiğini vurgulayan Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticareti yapabilmek için para transferlerini yapabiliyor olmanız ve ticaret hukukunun kurallarının oluşması lazım. Bu netlikteki görüşmeyi de Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye ile gerçekleştirdik. Devamında da iki ayrı kanun beklentimiz var, biri, '???????Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması' biri de 'Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'. 'Bunlar olduktan sonra iş dünyası ne yapacağını bilir.' dedik.

Sonrasında Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile çok önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Birebir gümrük kapılarında neler yaşandığını konuşma imkanımız oldu. Bu yönüyle oldukça dolu bir ziyaret oldu. Şu anlaşmayı imzaladık gibi bir somutluk yoktu ama net konular konuşuldu, bu yönüyle ziyareti oldukça somut buluyorum. 'Şöyle bir anlaşma imzaladık.' diye dönmedik ama çok güzel bir altyapıyla döndük. Sürecin takipçisi olacağız."

Olpak, DEİK tarafını ilgilendiren bir konuyu daha görüştüklerini dile getirerek, "İş Konseyleri ile çalışıyoruz. Türkiye-Suriye iş konseyimizin Suriye ayağını belirlemeleri gerekiyor, bunu ilettik ve haklı olduğumuzu söylediler. En kısa zamanda karşı kanadımızı belirleyeceklerini söylediler. DEİK açısından çok somut adımlardan biri buydu." ifadelerini kullandı.

Bazı konuların hızlı ilerleme potansiyeli bulunduğunu anlatan Olpak, "Ticareti gayet hızlı götürebiliriz ama yatırımlar konusunda onların biraz zamana yayılacağını bilmemiz lazım. Bazı yatırımları, burada şu an atıl, işletilemeyenleri hızlı devreye almamız, Türkiye'den benzerlerini buraya getirmemiz olur ama sıfırdan kurulacak bir yatırım için bazı şeylerin oturması lazım." diye konuştu.