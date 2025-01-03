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Ekonomi

Suriye ile Ticaret Hamlesi

Suriye ile Ticaret Hamlesi

Bakan Bolat, Suriye'nin özgürlüğüyle ticaret ve yatırımda yeni döneme gireceklerini açıkladı.

03.01.2025 16:37
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İSTANBUL (İHA) – Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Komşumuz Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması ile yeni dönemde ticaret, yatırım ve imar konusunda büyük bir hamlenin içerisine gireceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile ticari ilişkilerde yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat Suriye ile yatırım ve ticaret ilişkilerinin en üst düzeye çıkarılması için çalışılacağını dile getirdi. Bolat, İsrail ile durdurulan ticari ilişkiler ile ilgili de konuştu.

Bakan Bolat, "Komşumuz Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması ile yeni dönemde ticaret ve yatırım ve imar konusunda büyük bir hamlenin içerisine gireceğiz. İç savaş çıkmadan önce 2010'da 1 milyar 840 milyon dolar olan ihracatımız ve 660 milyon dolar ithalatımız ile yaklaşık 2,5 milyar dolar ticaretimiz vardı. 2024'te 2,2 milyar dolar ihracatımız 438 milyon dolar ithalatımız oldu" diye konuştu.

"Suriye ile ticari ve yatırım ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız"

Suriye ile yeni dönemde serbest ticaret anlaşması ve gümrük rejimleri gibi alanlarda adımlar atılacağını da dile getiren Bolat, "Suriye ile Serbest Ticaret Anlaşmamız (STA) 2007'de imzalanıp yürürlüğe girmişti. 2011'de iç savaş başladıktan sonra askıya alınmıştı. Yeni dönemde STA ve gümrük rejimleri olarak hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Suriyeli yetkililerle birlikte çalışarak yeni dönemde ticari ve yatırım ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"İsrail ile ticari ilişkileri durdurduk, bu kararı uygulamaya devam edeceğiz"

İsrail ile durdurulan ticaret konusu hakkında da konuşan Bolat, "Ticari diplomasi araçlarımız, gerektiğinde ülkemizin onurlu dış politikasında insani amaçlara hizmetin öncelemesi için de kullanılmaktadır. Bunun en canlı örneği, İsrail'i, Filistin'e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı vahşi saldırılarına karşı uyguladığımız, İsrail ile ticaretin ihracat ve ithalatta tamamen durdurulması kararımızdır. 2 Mayıs 2024 tarihi itibariyle ticaret tamamen durduruldu. Bu kararı aldık, en etkin şekilde uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz. Haziran 2024 tarihinde ise Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın talebi üzerine bir mekanizma oluşturarak mutabık kalınan ürünler üzerinden Filistin ile olan ihracat ve ithalata müsaade edilmektedir. Ayrıca Filistin'e STA kapsamında 41 tarım ürününde taviz sağlarken, hurma kotasını 7 bin tona yükselttik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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