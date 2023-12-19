Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Başkanı: 2024\'te 200 Milyon Dolarlık İhracat Hedefliyoruz

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Başkanı Savaş Akcan, 2024'te hedeflerinin 200 milyon dolarlık ihracat yapmak ve ithalatta da 50 milyon doların geçilmemesini sağlamak olduğunu belirterek, "Bunu yapacak potansiyelimiz ve üretim kapasitemiz var." dedi.

Akcan, AA muhabirine, süs bitkileri sektöründe bu yıl yaşanan gelişmelere ve gelecek yıl hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektörde geçen yıl yaklaşık 126 milyon dolarlık ihracat ve 40 milyon dolarlık ithalat yapıldığı bilgisini veren Akcan, "Bu bizim için çok iyi bir rakamdı. İthalatımızın 3 katı ihracatımızın olması bizim için memnuniyet vericiydi. Bu yıl iki katı olacak gibi görünüyor. İthalatımız yaklaşık 60 milyon dolar, ihracatımız ise 120 milyon dolar seviyesinde gerçekleşecek diye bir öngörüm var. Bu da sektörün üretim maliyetlerinin arttığının ve ihracata mal gönderemediğimizin göstergesi." diye konuştu.

Bitkisel üretim içinde KDV'si yüzde 20 olan tek alanın süs bitkileri olduğuna dikkati çeken Akcan, bu oranın yüzde 10 seviyesine çekilmesinin sektöre büyük katkı sağlayacağını söyledi. Akcan, sektörün özellikle dış ticarette daha iyi seviyelere gelmesi için böyle bir beklentileri olduğunu dile getirdi.

Süs bitkilerinde ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğuna işaret eden Akcan, Avrupa'da iş gücünün ve üretimin düşmesinin sektör için bir fırsat olduğunu bildirdi.

"Katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz"

Akcan, süs bitkilerinin tarımda en çok katma değer oluşturan sektör olduğunu ifade ederek, "Katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz ve bizde işçiler 12 ay çalışıyor. Bunların bilinerek sektöre farklı bir gözle bakılması en büyük beklentimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Orman dışı alanların süs bitkileri üretimi için kullanılmasını talep ettiklerini vurgulayan Akcan, gelecek yıl hedeflerine ilişkin de şunları kaydetti:

"2024'te hedefimiz 200 milyon dolarlık ihracat yapmak ve ithalatımızın da 50 milyon doları geçmemesini sağlamak. Bunu yapacak potansiyelimiz ve üretim kapasitemiz var. Bunun sağlanması için KDV indirimi ve üretim alanlarının sağlanması önemli unsurlar. Ayrıca sektöre kısa vadeli krediler yerine uzun vadeli krediler sağlanmalı. Çünkü bizim üretim süremiz ortalama 4 yıl. Ekonomik sıkıntılar bittiğinde sektörümüzün ana beklentisi budur."

Ülkede 1000'den fazla ürün üretildiğini aktaran Akcan, üreticilerin, kaliteli üretim yaptıklarında dünyada pazarlarının olduğunu sözlerine ekledi.