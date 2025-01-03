Süt Fiyatında Belirsizlik

Ekonomi

Çiğ süt fiyatının 1 Ocak'tan itibaren 17,15 lira olmasına rağmen sanayicinin hangi fiyattan alacağı, toplama maliyetlerini kimin karşılayacağı gibi belirsizlikler sığır yetiştiricilerini düşündürürken, birliklere göre en iyi çözüm yolunun piyasadaki fazla sütün Et Süt Kurumu aracılığıyla çekilmesi ve Bakanlığın üreticinin eline bu rakamın geçmesini sağlaması olduğu bildirildi.

Adana Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Kahya, Tarım ve Orman Bakanlığının yapılan sözleşmelere göre çiğ sütte belirlenen 17,15 liranın üreticiye verilmesini istediğini belirterek, buna ilave olarak soğutma ve nakliye giderlerinin de sanayiciden alınması gerekliliğine vurgu yaptığını söyledi.

Sanayicinin de bu bedeli ödemek istemediğini vurgulayan Kahya, şöyle konuştu:

"Şu anda Adana'da günlük süt toplama maliyetimiz litre başına 2 lira civarında. Dört ayrı bölgeye 150 kilometreye süt toplamak için araç gönderiyor, süt topluyoruz. Yani benim vatandaşa 17,15 ödemem için 19 liraya satmam lazım. O da mümkün değil. Yani şu anda bir belirsizlik var. Ne olacağını bilmiyoruz. Bakalım yetkililerle görüşmeye devam ediyoruz. Üretici 17,15 lirayı istiyor, üzerine toplama maliyetini ekleyince bizim sanayiciye 19 liraya vermem lazım. Sanayici de '19 liraya almam' diyor. Böyle bir sıkıntımız var şu anda. Yetkililerle görüşüyoruz. Bakalım nasıl bir çözüm olacak, önümüzdeki günlerde belli olur."

Konyalı süt üreticileri

Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız isegeçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü ve Yardımcısı'nın Konya'ya geldiğini ve toplantı yaptıklarını söyledi.

Bakan İbrahim Yumaklı'nın, Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen 17,15 liranın üreticiye ödenmesi noktasında ısrarcı olduğunu öğrendiklerini dile getiren Yıldız, bu durumun sanayiciye de iletildiğini kaydetti.

Şu anda devletin bu konuya müdahil olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Uygulamada nasıl olur onu da bir iki hafta içinde belli olur. Zaten 17,15 lira yeterli bir rakam değil ama yine de önceki fiyata göre biraz nefes aldırır ama bu rakamın kesinlikle ödenmesi gerekir. Memlekette her şeyin ne kadar arttığını hepimiz beraber gördük değil mi? Süte gelince yüzde 17... O da uygulayalım mı, uygulamayalım mı? Bence bunu düşünmek bile sanayici tarafından ayıp ama öyle de bir gerçeğimiz var, nakliye işin içine girince bu fiyat da onlara yüksek geliyor ama bunun bir yolunu bulmak lazım çünkü başka türlü hayvancılık gerçekten iyi olmayacak süreçte. Fazla sütün Et Süt Kurumu tarafından piyasadan çekilip süt tozu yapılması da olabilir."

Kayserili süt üreticileri de çözüm istiyor

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı daTarım ve Orman Bakanlığının 17,15 liranın süt üreticisine eksiksiz ödenmesini ve toplama maliyetlerinin sanayici tarafından karşılanmasını istediğini söyledi.

Adana'da süt toplama maliyetinin 2 lira, Konya'da 1 lira ve batı illerindeki maliyetlerin daha düşük olduğunu aktaran Çakı, şöyle konuştu:

"Mesela bazı yerlerde 40 kuruşa anlaşma sağlanmış toplama maliyet olarak. Bu her yöreye göre değişiyor. Mesela bir çiftlik var. Bunlar 17,15 liraya verebilir, tamam, Bakanlığın dediği tutabilir. Ama bir araç çıktı. Topladığında bunun bir maliyeti soğutma maliyeti var. Toplama maliyeti var. 17,15 üzerine koyacaklar bu maliyeti. Üreticinin eline 17,15 lira geçmesini Bakanlık istiyorsa bunun bir yolu var. Arz fazlası süt varsa bunu Bakanlığımız Et Süt Kurumu üzerinden alsın, işlesin. Yani bunu alsın, toz yapsın. Kendi bünyesinde bir üçüncü ülkeye hibe de verir, satabilir. Kamu kurumlarında değerlendirebilir."

Çakı, sanayicinin haklı olarak fazla sütü almak istemediğini vurgulayarak, "Bu durumda üretici elindeki sütü ne yapsın ucuz da olsa verme çabası içine giriyor. Şu anda bir belirsizlik var. Et Süt Kurumunun fazla sütü alması halinde sanayici de ham maddeye ihtiyacı olacak ve bu sefer ortaya konulan parayı verecek. Sanayici 'Sütü almıyorum, bırakıyorum' dediği bir yerde üretici ne yapabilir?" dedi.

Yeterli olmamakla birlikte 17,15 liranın eline geçmesi halinde süt üreticilerinin bir nebze olsun nefes alacağını anlatan Çakı, "Yeme bakın, petrole bakın, paranın maliyetine bakın, demire bakın. Demir kullanıyor süt üreticisi birçok aşamada. Aslında üreticinin tam istediği bir rakam değil ama bu rakamı verseler biraz daha maliyetine üretimle işlerini sürdürebilir." diye konuştu.

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar vermişti. - BURSA