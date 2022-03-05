Süt üreticilerine 200 ton yem desteği - Son Dakika
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Süt üreticilerine 200 ton yem desteği

05.03.2022 11:17
Süt üreticilerine 200 ton yem desteği

Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda daha önce gübre, küçükbaş hayvan ve fide desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi, üreticiye ve üretime destek olmaya devam ediyor.

Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda daha önce gübre, küçükbaş hayvan ve fide desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi, üreticiye ve üretime destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi, yem fiyatları başta olmak üzere üretim maliyetleri artan süt üreticilerine 200 ton yem desteği sağlayacak. Destek projesinden Merkezefendi'de ikamet eden, işletmesinde en fazla 10 büyükbaş hayvanı olan, işletme kayıt belgesine sahip üreticiler faydalanacak. Her işletme için, en fazla üç hayvanın faydalanacağı proje çerçevesinde hayvan başı 200 kilogram süt yemi verilecek. Yem desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden veya www.merkezefendi.bel.tr/ internet sayfası üzerinden kayıt oluşturmaları gerekiyor. Kayıtlar Mart ayı sonuna kadar devam edecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, üreticinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' doğrultusunda üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Süt üreticilerimizin bir nebze nefes almaları anlamında 200 ton yem desteği sağlayacağız. Artan maliyetlerden dolayı zorlanan çiftçilerimize daha önce gübre, fide desteği sağladık. Şimdi de süt üreticilerimizin yem fiyatlarının artmasından dolayı zor durumda olduğunu düşünerek bu desteği sağlıyoruz. Başvuru yapan ve şartlara uyan tüm üreticilerimize hiçbir ayrım yapmaksızın süt yemi desteğimizi sağlayacağız" dedi.

Başvuru şartları ise şu şekilde sıralandı; Merkezefendi'de ikamet etmek, işletmesinde en fazla 10 büyükbaş hayvanın olması ve işletme kayıt belgesine sahip olmak. - DENİZLİ

Süt üreticilerine 200 ton yem desteği

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Merkezefendi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Süt üreticilerine 200 ton yem desteği - Son Dakika


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