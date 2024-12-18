SYS Grup'tan Büyüme Hedefi

Ekonomi

CANiK'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, 2024'te yurt içi satış gelirlerini dolar bazında yüzde 25, ihracat gelirlerini ise yüzde 28 artırdı.

CANİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türk savunma sanayinin önde gelen temsilcilerinden SYS Grup, 2024'te yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümeyi sürdürdü. Şirket, 2025 hedeflerini daha da yükselterek sektördeki büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, 2024 boyunca yoğun bir çalışma temposuyla silah, silah aksesuarları, orta kalibre toplar ve uzaktan komutalı silah sistemleri geliştirip üretti.

Ürünlerin zamanında ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi sayesinde SYS Grup, savunma sanayisinin artan ihtiyaçları karşısında güvenilir bir tedarikçi olarak konumunu güçlendirdi.

SYS Grup, Türkiye'de yaptığı üretimlerin satış gelirlerini 2024'te yüzde 25 artırarak 147,7 milyon dolardan 185 milyon dolara yükseltti. Aynı dönemde ihracat gelirleri de yüzde 28 artışla 137 milyon dolardan 175 milyon dolara çıktı.

Konsolide ciro hedefi 250 milyon dolar

SYS Grup, 2025'te ABD ve Birleşik Krallık operasyonlarını da kapsayan konsolide ciro hesaplamasına geçmeyi planlıyor. Bu kapsamda konsolide cironun 250 milyon doların üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu gelirin 190 milyon dolarlık kısmının Türkiye'deki satışlardan elde edilmesi hedefleniyor.

Satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri açısından oldukça yoğun bir yıl geçiren SYS Grup, 2025'te de bu alandaki çalışmalarını sürdürecek. Grup, 2025'te beş kıtada düzenlenecek 15 uluslararası savunma fuarına katılarak marka bilinirliğini artırmayı ve ürünlerini daha geniş bir pazara sunmayı amaçlıyor.

"2025, heyecan duyduğumuz bir yıl olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, yüksek katma değerli ürünlerle Türk savunma sanayisinin küresel pazarlardaki etkisini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Aral, CANiK markası ve grup şirketlerinin 2022'de planlanan yatırımları 2024'te tamamlayarak uluslararası pazardaki konumunu güçlendirdiğini vurgulayarak, "Elde ettiğimiz büyüme rakamlarıyla, Türk savunma sanayisini uluslararası pazarlarda başarıyla temsil edip, Türkiye'nin gücüne güç kattık. 2025'te de güçlü yatırımlarımız ve stratejik adımlarımızla büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2025'te de ihracat hedeflerinde çıtayı yükselterek Türk savunma sanayisinin küresel pazardaki etkisini artırmayı amaçladıklarını kaydeden Aral, "SYS Grup olarak ihracatta elde ettiğimizi başarılarla sektöründeki liderliğimiz sürdürmeyi hedefliyoruz. Bununla da yetinmeyeceğiz. 2025 yılı, son dönemdeki yatırımlarımızın ve ürünlerimizin tamamlanması ile satışlarımıza katkı vereceği son derece heyecan duyduğumuz bir dönem olacak. Bunun da etkisiyle global pazardaki gücümüzü artırmayı ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki yerimizi daha yukarılara çıkarmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.