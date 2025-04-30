TAB Gıda 2025 İlk Çeyrek Performansı Güçlü - Son Dakika
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Ekonomi

TAB Gıda 2025 İlk Çeyrek Performansı Güçlü

TAB Gıda, 2025'in ilk çeyreğini yüzde 59 satış artışıyla 12,2 milyar lira ile tamamladı.

30.04.2025 17:43
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TAB Gıda, 2025'in ilk çeyreğini finansal ve operasyonel açıdan güçlü bir performansla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAB Gıda, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin sistem genelindeki satışları hem kendi işletmeleri hem de franchise restoranları dahil olmak üzere, yüzde 59 artışla 12,2 milyar liraya ulaştı.

TAB Gıda, 2025'in ilk çeyreğinde reel bazda yüzde 11 hasılat büyümesi kaydederken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) reel olarak yüzde 14 artarak 1,5 milyar liraya ulaştı. FAVÖK marjı yüzde 16,8 seviyesinde gerçekleşerek, şirketin karlı büyüme stratejisini ve operasyonel disiplinini bir kez daha kanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAB Gıda Üst Yöneticisi (Co-CEO) Özgür Çetinkaya, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaparak, reel bazda yüzde 11 hasılat ve yüzde 14 FAVÖK büyümesi kaydettiklerini belirtti.

FAVÖK marjlarını artırarak, zorlu makroekonomik koşullara rağmen sürdürülebilir büyüme hedeflerini gerçekleştirdiklerine değinen Çetinkaya, yüzde 69 reel artışla 310 milyon lira net kar elde ettiklerinin altını çizdi.

Çetinkaya, "Bilançomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Düşük borç seviyesi ve döviz pozisyonumuzun bulunmaması, şirketimizin finansal dayanıklılığının en önemli göstergeleri olarak öne çıkıyor. Restoran ağımızı genişletmeye devam ederek, bu çeyrekte 31 yeni lokasyon açtık ve toplam restoran sayımızı 1854'e çıkardık. Franchise restoranların portföyümüzdeki payı yüzde 46'ya yükselerek, şirket tarihimizdeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu sonuç, franchise modelimizin gücünü ve ölçeklenebilir büyüme potansiyelini açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

"Restoran ağımızı yıl sonuna kadar yaklaşık 180 yeni açılışla yüzde 10 genişletmeyi hedefliyoruz"

Çetinkaya, dijital satışların, toplam satışlarının yüzde 40'ını geçerek önemli katkı sağladığını aktararak, şöyle devam etti:

"İlk çeyrekte 331 yeni kiosk ekranı kurulumuyla toplam sayıyı 1690'a çıkardık. Bu yatırımlar, müşteri deneyimini iyileştirirken operasyonel maliyetlerimizi de düşürüyor. Ayrıca, paket servis siparişlerinde yüzde 13 artış kaydederek, bu kanalın toplam satışlarımızdaki payını yüzde 28'e taşıdık. Pozitif iş sonuçlarımızda satışlarımız kadar önemli olan dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecek."

Genel fiyatlandırma ve marka stratejileri kapsamında, ekonomik ve premium ürün gruplarına yönelik talepte güçlü bir artış gözlemlediklerini vurgulayan Çetinkaya, bu bağlamda ekonomik ürün satışlarının yüzde 58, premium ürün satışlarının ise yüzde 23 büyüme gösterdiğini paylaştı.

Çetinkaya, sonuçların farklı müşteri segmentlerine aynı anda hitap edebilen marka yapılarını ve esnek fiyatlandırma stratejilerinin etkinliğini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Yılın geri kalanında da büyüme ve yenilik odaklı stratejilerimizle ilerlemeye devam edeceğiz. Restoran ağımızı yıl sonuna kadar yaklaşık 180 yeni açılışla yüzde 10 genişletmeyi, dijital satışların payını daha da artırmayı ve operasyonel verimliliği destekleyen akıllı sistem yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyoruz. Robotik hizmetler, gelişmiş iş gücü yönetimi araçları ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri gibi yeniliklerle sektördeki lider konumumuzu pekiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarılı çeyreği, franchise iş ortakları, çalışanları ve yatırımcılarının desteğiyle gerçekleştirdiklerinin altını çizen Çetinkaya, "Tüm paydaşlarımıza güvenleri ve katkıları için teşekkür ederiz. Büyüme ve karlılık hedeflerimizi koruyoruz. 2025'te de aynı kararlılıkla çalışarak, TAB Gıda'yı daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Tab Gıda, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TAB Gıda 2025 İlk Çeyrek Performansı Güçlü - Son Dakika

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