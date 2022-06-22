Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden taflan turşusuna coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Bölgede, karayemiş ve Laz kirazı olarak da bilinen taflan meyvesinden, su ve tuz kullanılarak hazırlanan "taflan turşusu" için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru, 16 Mayıs 2022'de kabul edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte taflan turşusu ile coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısının 8'e çıktığı belirtilerek, kente özgü ürünlerin marka değeri ve tanınırlığının artırılması amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, taflan meyvesinin mayhoş, buruk tadıyla turşuya kendine has lezzet ve aroma kazandırdığını kaydederek, diğer bölgelerden farklı olarak Ordu'da birçok bitkinin turşusunun yapıldığını aktardı.

Coğrafi işaret tescilinin ürünün bilinirliği, yurt içi ve yurt dışı pazar payının artması açısından önemli olduğunun altını çizen Ultav, "Coğrafi işaretli ürünlerin kaliteli olması, belirli standartlarda üretiliyor olması, tüketiciye güven veren bir durumdur. Ayrıca tüketicinin coğrafi işaretli ürünleri tercih etmesi kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ultav, coğrafi işaret çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, melocan kavurması, Mesudiye kuru ekmeği (Golit), sakarca mıhlaması, galdirik kavurması, Ordu pidesi ve Ordu fındıklı burma tatlısı gibi yöresel ürünlere de coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını anlattı.

Ordu'da daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu ve Yalıköy köftesi coğrafi işaret tescil belgesi almıştı.