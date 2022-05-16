Tahıl sektörü temsilcileri IAOM Avrasya Kongresi'nde buluşacak - Son Dakika
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Tahıl sektörü temsilcileri IAOM Avrasya Kongresi'nde buluşacak

16.05.2022 12:37
Tahıl sektörü temsilcileri IAOM Avrasya Kongresi'nde buluşacak

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı'nın düzenlediği IAOM Avrasya Kongresi, 19 Mayıs'ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını açacak.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı'nın düzenlediği IAOM Avrasya Kongresi, 19 Mayıs'ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını açacak.

IAOM açıklamasına göre, son 8 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olan Türkiye, ihracattaki başarısıyla ABD içinde 10 ve global ölçekte 4 direktörlük olmak üzere toplam 14 bölgeden oluşan 127 yıllık IAOM Avrasya Bölge Başkanlığı'nı 3 yıldır üstleniyor.

Toplam nüfusu 2 milyarı aşan ve 7,1 trilyon dolar ekonomik büyüklüğü bulunan, 32 ülkeden oluşan dünya buğday üretiminin yüzde 30'unu ve dünya un ihracatının yüzde 55'ini temsil eden Avrasya bölgesinin başkanlığını üstlenen IAOM Avrasya Bölge Başkanlığı, Türkiye'de ilk organizasyonuna imza atıyor.

19-22 Mayıs'ta İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, tahıl üretimi ve değirmencilik sektörünün gelişmesine yönelik gerçekleştirilecek kongre, Türkiye ve dünyadan üst düzey katılımcıları ağırlayacak.

"Un ihracatında dünyada 1'nci, makarna ihracatında ise 2'nci sıradayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türkiye olarak 2019 yılında IAOM Avrasya Bölge Başkanlığı'nı üstlendiklerini hatırlatarak, 2020'de dünya tahıl sektörünün en önemli oyuncularının katılım sağlayacağı bir organizasyona imza atmayı planladıklarını, planlarını salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını aktardı.

Ulusoy, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte artık tahıl ve gıda sektörünün ne kadar önemli olduğunu sektör paydaşlarının dışında herkes daha iyi anladı. Bölgemizde yaşanan Rusya- Ukrayna Savaşı, tüm dünya için tahıl arz güvenliğinin ne kadar kırılgan olabileceğini hepimize gösterdi. Katılımcılarla birlikte sektörün yılı nasıl kapatacağı ve önümüzdeki yılın üretim koşulları, riskler gibi konularda önemli sonuçların çıkarılacağını düşünüyoruz. Türkiye gibi dünya tahıl sektörünün öncüsü bir ülkenin IAOM Avrasya Başkanlığı'nı üstlenip bu organizasyonu gerçekleştirmesi aynı bir önem taşıyor.

Un ve makarna, ülkemizin iki önemli mamul ihracat ürünü arasında olup ülkemiz, un ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ise 2'nci sırada yer almaktadır. Son 19 yılda toplam 22 milyar dolar tutarında 79 milyon ton buğday ithalatına karşılık, 35 milyar dolar tutarında 89 milyon ton buğday ve mamulleri ihraç ederek yaklaşık 14 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bu yüzden önümüzdeki projeksiyonu doğru çizebilmek adına kongre yol gösterici olacaktır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tahıl sektörü temsilcileri IAOM Avrasya Kongresi'nde buluşacak - Son Dakika


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