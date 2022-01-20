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TAİDER Kuzey Yıldızı Programı'nın 5'inci dönemi başladı - Son Dakika

TAİDER Kuzey Yıldızı Programı'nın 5'inci dönemi başladı

20.01.2022 13:26
TAİDER Kuzey Yıldızı Programı'nın 5'inci dönemi başladı

Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı'nın 5'inci dönemi başladı.

Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı'nın 5'inci dönemi başladı.

TAİDER'den yapılan açıklamaya göre, aile şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlanmasını hedefleyen programda şimdiye kadar 28 şirket yer aldı.

Program, sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan, çalışanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller açısından fark yaratarak ülke ekonomisine değer katan aile şirketlerinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Programda değerlendirme süreci; kurumsal yönetim, çalışanlar, iş modeli, çevre, toplum, aile ve gelecek nesiller başlıklarında ilerliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan, TAİDER olarak hedeflerinin, aile şirketlerinin gelecek nesillere devrinde en başarılı ülke olmasını sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aile şirketlerimizin sürdürülebilir büyümesine destek olmak için pek çok çalışma yapıyoruz. Şunu biliyoruz ki şirketlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması; Türkiye'nin ekonomik sürdürülebilirliğinin ve dahası dünyanın sürdürülebilirliğinin sağlamasında büyük rol oynuyor. Bu bilinçle üyelerimize katkı sağlamak en büyük hedeflerimizden biri. Hayata geçirdiğimiz projelerimizde de ele aldığımız en önemli konuların başında geliyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ve sürdürülebilirlik andımıza paralel olarak dünyada ilk kez TAİDER tarafından aile şirketlerine özgü tasarladığımız 'TAİDER Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Projesi'ni tüm paydaşlarla birlikte ülkemizdeki aile işletmelerinin gündemine taşımak için hayata geçirdik. Programa şimdiye kadar 28 aile şirketi katıldı. Yeni dönemde bu sayıyı yükseltmeyi ve daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz."

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Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TAİDER Kuzey Yıldızı Programı'nın 5'inci dönemi başladı - Son Dakika Ekonomi


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