Tamek'in geleneksel 'Saray Şerbeti' yeniden raflarda - Son Dakika
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Tamek'in geleneksel 'Saray Şerbeti' yeniden raflarda

11.04.2022 13:11
Tamek'in geleneksel 'Saray Şerbeti' yeniden raflarda

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde yer alan, gıda şirketlerinden Tamek, gelenekselleşen ramazan lezzeti Saray Şerbeti'ni yeniden satışa sunduğunu duyurdu.

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde yer alan, gıda şirketlerinden Tamek, gelenekselleşen ramazan lezzeti Saray Şerbeti'ni yeniden satışa sunduğunu duyurdu. Karanfil, zencefil, vişne ve tarçın aromalı şerbet, 1 litrelik karton ambalajlarında tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Meyve suyu sektörünün köklü firmalarından Tamek, Ramazan ayının başlamasıyla Saray Şerbeti'ni bir kez daha raflara çıkarttığını açıkladı. Ramazan ayı boyunca raflarda olacak şerbetin, yenilenmiş tasarımı ile 1 litrelik karton ambalajında satılacağı aktarıldı.

Karanfil, zencefil, vişne ve tarçın aromalı Saray Şerbeti'nin yapay renklendirici ve koruyucu içermediği bildirildi.


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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tamek'in geleneksel 'Saray Şerbeti' yeniden raflarda - Son Dakika


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