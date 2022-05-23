Tüik: Tarımsal Girdi Fiyatları Yıllık Yüzde 105,70 Arttı - Son Dakika
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Tüik: Tarımsal Girdi Fiyatları Yıllık Yüzde 105,70 Arttı

23.05.2022 10:09
Tüik: Tarımsal Girdi Fiyatları Yıllık Yüzde 105,70 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarımsal girdi fiyatları, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 15,16 arttı. Tarımsal girdi fiyatlarındaki yıllık artış ise 100’ü geçerek yüzde 105,70 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarımsal girdi fiyatları, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 15,16 arttı. Tarımsal girdi fiyatlarındaki yıllık artış ise 100'ü geçerek yüzde 105,70 oldu.

TÜİK, mart ayı tarımsal girdi fiyat fiyatları endeksini (Tarım-GFE) açıkladı. Buna göre; Tarım-GFE, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 15,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,70 ve 12 ortalamalara göre yüzde 44,42 arttı.

Ana gruplarda, bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,85, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 16,12 artış oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre ise tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 56,43, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 113,89 artış gözlendi.

AYLIK OLARAK FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLER OLDU

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 2,73 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,31 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 44,65 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde23,32 ile enerji ve yağlar oldu.

YILLIK ARTIŞTA YİNE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLER BAŞI ÇEKTİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 31,48 ile veteriner harcamaları ve yüzde 34,54 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 228,20 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 175,39 ile enerji ve yağlar oldu.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Tarımsal Girdi Fiyatları Yıllık Yüzde 105,70 Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüik: Tarımsal Girdi Fiyatları Yıllık Yüzde 105,70 Arttı - Son Dakika
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