Tarımsal Girdi Fiyatları Yıllık Yüzde 80,99 Arttı - Son Dakika
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Tarımsal Girdi Fiyatları Yıllık Yüzde 80,99 Arttı

21.04.2022 10:03
Tarımsal Girdi Fiyatları Yıllık Yüzde 80,99 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 16,69 arttı. Tarım-GFE'deki yıllık artış ise yüzde 80,99 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 16,69 arttı. Tarım-GFE'deki yıllık artış ise yüzde 80,99 oldu.

TÜİK şubat ayına ilişkin Tarım-GFE'ye dair verileri açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 16,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,85 arttı.

AYLIK ARTIŞ EN FAZLA TARIMSAL İLAÇLAR VE HAYVAN YEMİNDE OLDU

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 3,62 ile makine bakım masrafları ve yüzde 5,50 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 32,75 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 31,15 ile hayvan yemi oldu. Bir önceki aya göre gübre ve toprak geliştiriciler yüzde 0,41 ve veteriner harcamaları yüzde 0,21 azalış gösterdi.

TARIMSAL YATIRIMA KATKI SAĞLAYAN MAL VE HİZMET ENDEKSİ ARTTI

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,60, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 17,69 artış oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 47,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 86,59 artış gerçekleşti.

GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERİ YILLIK ARTIŞIN YÜKSEK OLDUĞU ÜRÜNLER OLDU

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 23,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 27,91 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 138,11 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 121,77 ile enerji ve yağlar oldu.

Tarımsal Girdi Fiyatları Yıllık Yüzde 80,99 Arttı
Tarımsal Girdi Fiyatları Yıllık Yüzde 80,99 Arttı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Tarımsal Girdi Fiyatları Yıllık Yüzde 80,99 Arttı - Son Dakika


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