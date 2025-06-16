Tarım Kooperatifine 86 Parça Makine Teslim Edildi

IPARD 3 Programı 2. Başvuru Çağrısı kapsamında hibe almaya hak kazanan Yiğitpınarı, Taşkaynak, Övenler mahalleleri "Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Makine Parkı Projesi" kapsamında 86 parça tarım makinesinin teslim töreni yapıldı.

Tören; Erzurum Tarım Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Kılıç, Pasinler Belediye Başkanı Vekili Birol Çelik, Pasinler Ticaret Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, Erzurum Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Topaloğlu ve kooperatif üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

Konu ilgili Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Kooperatifleşmenin ekonomik gücünü arkasına alarak devletimizin ve Avrupa Birliğinin eş finasmanıyla fonlanan projenin toplam yatırım tutarı 15,38 milyon TL iken ödenecek hibe tutarı 9,37 milyon TL olarak belirlendi" denildi. - ERZURUM