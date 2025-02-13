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Ekonomi

Tarım Projeleri Toplantısı

Tarım Projeleri Toplantısı

Tekirdağ'da tarım projeleri için 11 ilçe müdürüyle toplantı yapıldı; stratejiler belirlendi.

13.02.2025 13:56
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği projelerin değerlendirilmesi ve çalışmalarda uygulanacak yol haritası ile ilgili 11 ilçe müdürünün katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başkanlığında yapılan toplantıya katılan ilçe müdürleri, ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İl Müdürü Aksoy, projelerin daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi adına gerekli stratejileri ve iyileştirmeleri gündeme getirdi.

Toplantıda, projelerin yerel ihtiyaçlara uygun olarak şekillendirilmesi, üreticilerimize daha verimli hale getirilmesi, zaman yönetimi ve kaynakların etkin kullanımı konuları üzerinde duruldu. İl Müdürü Aksoy, projelerin her aşamasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanarak başarılı sonuçlara ulaşılacağını vurguladı.

Aksoy, toplantı sonunda projelerin başarıyla tamamlanabilmesi için gereken desteği ve rehberliği sağlamaya devam edeceklerini belirterek, iş birliği ve koordinasyonun her zaman ön planda olacağını ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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