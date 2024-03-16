Tarım sektöründe Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi yürürlüğe girdi

Tarım sektöründe, ortam koşulları kısmen ya da tamamen kontrol edilebilir bitkisel üretim alanlarının kayıt altına alınması için oluşturulan "Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi"ne (KOBÜKS) geçiliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, planlı üretim politikalarının oluşturulmasına yönelik ortam koşulları kısmen ya da tamamen kontrol edilebilir kapalı ortamlardaki bitkisel üretim yetiştiriciliğinin kayıt altına alınması için oluşturulan söz konusu sistemin kullanılması, güncellenmesi, izlenmesi, geliştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Düzenlemeyle "Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği" de yürürlükten kaldırıldı.
Kapalı ortamda bitkisel üretim ünitesi, bitkinin gereksinim duyduğu çevre koşullarının yapay yollarla oluşturulup denetim altında tutulduğu, aynı üreticinin tasarrufunda alçak tünel, yüksek tünel, sera, çadır, konteyner, prefabrik yapılar ile ahşap, betonarme, çelik, plastik gibi yapı elemanları kullanılarak yatay veya dikey olarak inşa edilmiş birbirinden bağımsız kapalı üretim ortamı olarak tanımlandı.
Üretim yüzey alanı toplamda en az 100 metrekare kapalı ortamda bitkisel üretim işletmesine sahip üreticiler, sisteme kayıtlarını yaptırmak veya güncellemek üzere gerekli belgelerle sisteme başvuru yapabilecek.
Ünitesi birden fazla ilçe sınırları içerisinde kalan üreticiler, sisteme kayıtlarını yaptırmak için, başvurularını ünitelerinin sınırları içerisinde bulunduğu il müdürlüklerine yapacaklar. Üreticiler, Bakanlıkça yetki verilmesi halinde iş ve işlemlerini internet veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Öte yandan KOBÜKS yazılımı en geç 31 Temmuz 2025'e kadar faaliyete alınacak. Söz konusu yazılım faaliyete alınıncaya kadar başvuru ve kayıtlar, mevcut Örtüaltı Kayıt Sistemi üzerinden yürütülecek.
Geçiş sürecinde Örtüaltı Kayıt Sistemine kayıt edilemeyen ancak uygun olduğu tespit edilen kapalı ortamda bitkisel üretim ünitesi için il/ilçe müdürlüğünce geçici kayıt belgesi düzenlenecek. Belge, düzenlendiği takvim yılının sonuna kadar geçerli olacak.
Son Dakika › Ekonomi › Tarım sektöründe Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi yürürlüğe girdi - Son Dakika
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