Tarım ÜFE nisanda aylık bazda yüzde 17,76, yıllık yüzde 118,53 arttı - Son Dakika
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Tarım ÜFE nisanda aylık bazda yüzde 17,76, yıllık yüzde 118,53 arttı

17.05.2022 10:14
Tarım ÜFE nisanda aylık bazda yüzde 17,76, yıllık yüzde 118,53 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 17,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118,53 artış gösterdi.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 17,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118,53 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu endekste nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,76, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 72,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 118,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,26 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,12, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 18,1 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 21,03 artış kaydedildi.

Ana gruplarda aylık bazda çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,52, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 8,41, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 27,66 artış olarak kayıtlara geçti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 21,82 ile turunçgiller ve yüzde 45,18 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 295,72 ile lifli bitkiler, yüzde 248,33 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 135,01 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak belirlendi.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 4,95 ile turunçgiller ve yüzde 5,6 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler olarak sıralandı.

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 61,29 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 42,69 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,11 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 77 maddeden, 14'ünün ortalama fiyatında azalış olurken 12'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı. 51 maddenin ortalama fiyatında ise artış yaşandı.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ÜFE nisanda aylık bazda yüzde 17,76, yıllık yüzde 118,53 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ÜFE nisanda aylık bazda yüzde 17,76, yıllık yüzde 118,53 arttı - Son Dakika
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