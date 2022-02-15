Üye Girişi
Tarım ÜFE ocakta aylık yüzde 14,83, yıllık yüzde 52 arttı - Son Dakika

Tarım ÜFE ocakta aylık yüzde 14,83, yıllık yüzde 52 arttı

15.02.2022 10:22
Tarım ÜFE ocakta aylık yüzde 14,83, yıllık yüzde 52 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 14,83, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artış gösterdi.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 14,83, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste ocakta bir önceki aya göre yüzde 14,83, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,55 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 8,19, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 14,96, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 16,20 artış kaydedildi.

Ana gruplarda aylık bazda değişim ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 13,42, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,34, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,64 artış olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 1,68 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 3,74 ile çeltik olarak belirlendi.

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 37,47 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 17,69 ile lifli bitkiler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt grup ise yüzde 0,52 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 0,32 ile yağlı meyveler olarak kaydedildi.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 14,81 ile turunçgiller ve yüzde 22,88 ile çeltik oldu. Buna karşın, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 147,56 ile lifli bitkiler, yüzde 69,2 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 64,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 86 maddeden 13'ünün ortalama fiyatında azalış olurken 5'inin ortalama fiyatında değişim olmadı, 68'inin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ÜFE ocakta aylık yüzde 14,83, yıllık yüzde 52 arttı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:24 Kırmızı biberin tarla fiyatı ile market fiyatı arasında ki farka üretici bile tepkili!
10:18 MİT haberi sebebiyle hüküm giyen gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor
10:17 CHP'li Adıgüzel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 14 Şubat paylaşımı!
10:07 Yöneylem araştırması: Millet İttifakı %40, Cumhur İttifakı %32.4! Erdoğan'ın karşısında İmamoğlu açık ara önde!
10:04 Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi
09:59 Teknik lise maske üreterek 2 yılda 7 milyon lira ciro yaptı!
09:58 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum
09:54 Ekonomik kriz ve enflasyon gençlerin umutlarını bitirdi: Yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:27:45. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ÜFE ocakta aylık yüzde 14,83, yıllık yüzde 52 arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement