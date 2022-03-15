Tarım ÜFE şubatta aylık yüzde 13,74, yıllık yüzde 68,49 arttı - Son Dakika
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Tarım ÜFE şubatta aylık yüzde 13,74, yıllık yüzde 68,49 arttı

15.03.2022 10:12
Tarım ÜFE şubatta aylık yüzde 13,74, yıllık yüzde 68,49 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) şubatta bir önceki aya göre yüzde 13,74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,49 artış gösterdi.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) şubatta bir önceki aya göre yüzde 13,74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,49 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste şubatta bir önceki aya göre yüzde 13,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 30,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,88 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 7,4, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 13,49 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 26,22 artış kaydedildi.

Ana gruplarda aylık bazda değişim ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,67, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,72, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 19,95 artış olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,77 ile yağlı meyveler ve yüzde 3,36 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

Bu artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,81 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 20,97 ile lifli bitkiler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 5,54 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler olarak kaydedildi.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 20,86 ile turunçgiller ve yüzde 26,19 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 196,22 ile lifli bitkiler, yüzde 112,15 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 92 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 86 maddeden 7'sinin ortalama fiyatında azalış olurken 4'ünün ortalama fiyatında değişim olmadı, 75'inin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ÜFE şubatta aylık yüzde 13,74, yıllık yüzde 68,49 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ÜFE şubatta aylık yüzde 13,74, yıllık yüzde 68,49 arttı - Son Dakika
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