Tarım ÜFE martta aylık bazda yüzde 12,02, yıllık yüzde 84,11 arttı - Son Dakika
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Tarım ÜFE martta aylık bazda yüzde 12,02, yıllık yüzde 84,11 arttı

15.04.2022 10:11
Tarım ÜFE martta aylık bazda yüzde 12,02, yıllık yüzde 84,11 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) martta bir önceki aya göre yüzde 12,02, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,11 artış gösterdi.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) martta bir önceki aya göre yüzde 12,02, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,11 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste martta bir önceki aya kıyasla yüzde 12,02, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 46,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,59 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 11,5, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 17,49, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 25,66 artış kaydedildi.

Ana gruplarda aylık bazda değişim ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,2, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,56, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,98 artış olarak kayıtlara geçti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 32,1 ile canlı koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları, yüzde 32,31 ile turunçgiller oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 208,09 ile lifli bitkiler, yüzde 148,76 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 110,56 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak belirlendi.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 5,16 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt ve yüzde 5,73 ile çeltik olarak kaydedildi.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 18,17 ile turunçgiller ve yüzde 17,38 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 8,32 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 81 maddeden 4'ünün ortalama fiyatında azalış olurken 6'sının ortalama fiyatında değişim olmadı, 71'inin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ÜFE martta aylık bazda yüzde 12,02, yıllık yüzde 84,11 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ÜFE martta aylık bazda yüzde 12,02, yıllık yüzde 84,11 arttı - Son Dakika
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