Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adıyamanlı çiftçilerle telefonda görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İnşallah gelecek yıl Karadeniz Bölgesi'nde çıkaracağımız doğalgazla birlikte en azından azotlu gübreler konusunda belirli ölçüde rahatlayacağız." dedi.

Adıyaman'da, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Eski Hüsnümansür köyündeki programa katılan Vali Mahmut Çuhadar, burada istekleri üzerine çiftçileri Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yle telefonda görüştürdü.

Çiftçiler adına Osman Aydın ile görüşen Bakan Kirişci, üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Uzun yıllardır tarım sektöründe olduğunu anlatan Kirişci, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle enerji maliyetlerinin dünya genelinde anormal derecede artış gösterdiğini dile getirdi. Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

"Bizler sadece akaryakıtla ilgilenmiyoruz, gübreyle ilgili sorunlarımız oluyor, ülkemizde olmadığı için ithal ediyoruz. İnşallah gelecek yıl Karadeniz Bölgesi'nde çıkaracağımız doğalgaz ile birlikte en azından azotlu gübreler konusunda belirli ölçüde rahatlayacağız, yani bu yıl yaşadıklarımız tamamıyla bu yıla has ve önceki birkaç yıl içerisinde pandemiye has olumsuzluklar. Fakat üreticimiz hiçbir zaman üretmeyle ilgili motivasyonunu kaybetmedi. Biz bunu yürekten kutluyoruz ve bunu da sahalarda görüyoruz. Sizin sorunlarınızla ilgili de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz de hep birlikte gayret gösteriyoruz, önümüzdeki günlerde inşallah bu gayretlerin yansımalarını yaşayacağız."

Programa, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan kamu kurum temsilcileri, üreticiler ve köylüler katıldı.