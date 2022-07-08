Bakan Kirişci, 181,2 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişci, 181,2 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi

08.07.2022 10:07
Bakan Kirişci, 181,2 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 181,2 milyon liralık tarımsal destekleme tutarlarını bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 181,2 milyon liralık tarımsal destekleme tutarlarını bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "181 milyon 196 bin 661 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün 13.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, iyi tarım uygulamalarında 70 milyon 762 bin 258 lira, organik tarımda 53 milyon 42 bin 441 lira, kırsal kalkınmada 37 milyon 589 bin 363 lira, yağlı tohumlu bitkilerde 8 milyon 205 bin 99 lira, Ar-Ge'de 6 milyon 769 bin 694 lira ve uzman eller projesinde 4 milyon 827 bin 806 lira olarak belirlendi.

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci: Tarımsal Destek Ödemeleri'ni hesaplara aktarıyoruz Bakan Kirişci: Tarımsal Destek Ödemeleri'ni hesaplara aktarıyoruz Manisa'da tarımsal sulamaya 22 milyon TL'lik dev destek Manisa'da tarımsal sulamaya 22 milyon TL'lik dev destek Konya Şeker'den, şeker pancarı üreticisine 118 milyon liralık motorin desteği Konya Şeker'den, şeker pancarı üreticisine 118 milyon liralık motorin desteği
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci, 181,2 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:39 Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
15:07 Karadağ'da Interpol operasyonu! Organize suç örgütü lideri Binali Camgöz yakalandı
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:00:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kirişci, 181,2 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement