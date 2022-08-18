Siirt'te bitkisel üretim projeleri yerinde incelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te bitkisel üretim projeleri yerinde incelendi

18.08.2022 10:45
Siirt'te bitkisel üretim projeleri yerinde incelendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmekte olan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" çerçevesinde Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarım uzmanları Dr.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmekte olan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" çerçevesinde Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarım uzmanları Dr. Nejat Kaplan ve İlhan Erkan Kurt tarafından yerinde incelendi.

Siirt'in ekonomisinde önemli yere sahip olan susam ve çeltik üretiminin desteklenmesi maksadı ile "Susam ve Çeltik Elele Münavebeye Projesi", Siirt Fıstığında görülen boş tane sorunun çözülmesi için hazırlanan "Siirt fıstığı tane dolumu için erkek aşılama projesi" kuraklık, aşırı yağış, hastalık ve zararlılara dayanıklı Siirt fıstığı (bıttım anacı) dağıtımı için "Gelecek bıttım ile hayat bulsun projesi" örnekleme yöntemi ile alanda kontrol edildi.

Toplam proje bedelinin yüzde 75 'i hibe ve yüzde 25'i çiftçi katkısı alınarak düzenlenen projeler ile 206 çiftçiye 4 bin 665 dekar alan için 116 bin 625 adet bıttım fidanı dağıtılmış, 19 çiftçiye 250 dekar alana 4 bin 500 kilogram çeltik tohumu ve 27 çiftçiye 478 dekar alana 642 kilogram susam tohumu verilmiş, bin 200 dekar alanda bin 250 atlı çeşidi erkek göz aşısı yapıldı.

Örnekleme yöntemi ile yapılan yerinde incelemeler için Tillo ilçesi Hantran köyü Halvent mevkiinde susam ve çeltik ekilişleri, Saydanlar Mahallesinde 120 dekarlık bıttım bahçesi ve Kurtalan ilçesi Çayırlı köyünde erkek aşılama alanları incelendi. - SİİRT

YORUMLAR
500
Tescilli Pervari balı üreticilerinin Çobanören Yaylası'nda 'tatlı' mesaisi Tescilli Pervari balı üreticilerinin Çobanören Yaylası'nda 'tatlı' mesaisi Siirt'te tarım kredi kooperatif marketi açıldı Siirt'te tarım kredi kooperatif marketi açıldı
Kaynak: İHA

Erkan Kurt, Çeltik, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te bitkisel üretim projeleri yerinde incelendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:43:17. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te bitkisel üretim projeleri yerinde incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement