Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kinder ürünlerinde salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkardığı iddiası - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kinder ürünlerinde salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkardığı iddiası

20.04.2022 11:53
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kinder ürünlerinde salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkardığı iddiası

Kinder markalı ürünlerde görülen salmonella bakterisi vakalarının birçok ülkede artması nedeniyle Türkiye'nin de tebir aldığı, bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkardığı haberleri gündem oldu. İddiaya ilişkin resmi evrak sosyal medyada paylaşılırken, e-devlet üzerinden yapılan kontrole belgenin gerçek olduğu görülebiliyor.

Salmonella, beş yaşın altındaki çocuklarda, 65 yaşın üstündekilerde ve bağışıklığı baskılananlarda ağır enfeksiyonlara yol açabiliyor. Belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

BİRÇOK ÜLKEDE ÜRÜNLER RAFLARDAN ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda Fransa ve Britanya'da Kinder sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olarak çocuklarda salmonella bakterisi görülmesi nedeniyle Ferrero şirketi Belçika'da üretilen bazı ürünleri raflardan çekmişti. Belçika'daki fabrikanın da denetim amacıyla bir süre üretime ara verdiği belirtilmişti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Dünyanın birçok ülkesinde salmonella paniği giderek artarken, Türkiye'de de yeni önlemler alındığı, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkardığı haberleri gündem oldu. İddiaya ilişkin resmi evrak sosyal medyada paylaşılırken, e-devlet üzerinden yapılan kontrole belgenin gerçek olduğu görülebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kinder ürünlerinde salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkardığı iddiası

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne gönderilen yazıda ise şu bilgiler yer alıyor:

"Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünleri olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında ülkemiz bilgilendirilmektedir. Alınan bildirimlerde belirtilen riskli ürünler parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza iletilmektedir.

''MENŞE AYRIMI YAPILMAYACAK''

Ayrıca, salgının ülkemizde sıçramasının önlenmesi amacıyla; ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın Kinder markalı ürünlerin (Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder, Mixed Patisserie PRA, vs.) ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir."

Avrupa'da ortaya çıkan ve gittikçe büyüyen Salmonella krizine karşı ikinci bir talimata kadar Kinder markanın ürünlerinin ithalatında yüzde 100 Salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kinder ürünlerinde salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkardığı iddiası
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'Kinder' markalı ürünlerin ithalatında 'salmonella analizi' 'Kinder' markalı ürünlerin ithalatında 'salmonella analizi' Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kinder ürünlerinde salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkardığı iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kinder ürünlerinde salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkardığı iddiası - Son Dakika
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