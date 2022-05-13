Tarımda 108 yıllık tecrübe: Başak Traktör - Son Dakika
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Tarımda 108 yıllık tecrübe: Başak Traktör

13.05.2022 14:48
Tarımda 108 yıllık tecrübe: Başak Traktör

Başak Traktör Genel Müdürü Duyşen Erdoğan, çiftçileri güvenini kazanmış bir tarım markası olarak 1914 yılından beri Türk tarımının ve çiftçisinin yanında olduklarını söyledi.

Başak Traktör Genel Müdürü Duyşen Erdoğan, çiftçileri güvenini kazanmış bir tarım markası olarak 1914 yılından beri Türk tarımının ve çiftçisinin yanında olduklarını söyledi.

Duyşen Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Başak Traktör'ün, 50 HP'den 122 HP'ye kadar bahçe, kompakt ve tarla traktörleriyle Türk tarımının ve güvenini kazandığı çiftçinin yanında olduğunu kaydetti. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs'ın, 1984 yılından beri her yıl "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" olarak kutlandığını anımsatan Erdoğan, "Tarlasında, bahçesinde tarımın ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlarız. Çiftçilerimizin güvenini kazanan bir tarım markası olarak 108 yıldan beri Türk tarımının ve çiftçisinin yanındayız" dedi. Kaliteli traktör ve özenli satış sonrası hizmetleri ile tarım sektörüyle bağı daha da güçlendirdiklerine vurgu yapan Erdoğan, "Çiftçimizin kendini yakın hissettiği ve yakınlarına önerdiği marka olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun karşılığını da Almanya'dan Güney Amerika'ya, İsviçre'den Uzakdoğu'ya ihraç edip tarım sektörünün hizmetine sunduğumuz traktörlerimizle görüyoruz" diye konuştu.

Başarılı Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilen Başak Traktör modellerinin yanı sıra, çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda Başak Agri markalı ekipmanlarından da zenginleştirildiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Modern teknolojiye sahip tesislerimizde tasarladığımız motorları, fabrikamız test ünitelerinde dünya standartlarına göre test etmekteyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezimizde çevreci Euro 5 motora sahip traktör çalışmaları yapılmaktadır. Başak Traktör'ün Red Power 5120 modeli 2020 yılında Almanya'da düzenlenen, dünyanın en prestijli tasarım yarışması If Design'de alanında ödüle layık görülmüştü. 2022 yılı içerisinde zenginleştirilecek 5000 serisi traktörleri çiftçilerin beğenisine sunacağız ve tarlalarda, bahçelerde topraklarına bereket katacağız." - GAZİANTEP

Tarımda 108 yıllık tecrübe: Başak Traktör
Tarımda 108 yıllık tecrübe: Başak Traktör

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Başak Traktör, Tarım, Mayıs, HP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarımda 108 yıllık tecrübe: Başak Traktör - Son Dakika


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