Tariş Söke 131 No'lu Kooperatif Üreticilere 100 Milyon TL Destek Sağladı

Ekonomi

Tariş Söke 131 No'lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi üreticilere 100 Milyon TL'lik destek sağladı.

Tariş 131 Nolu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, sezon başından itibaren üreticilere yapılan ayni ve nakdi yardımlarla ilgili bilgiler paylaştı. İsmail Özer, Söke Ovası'nda Nisan ayının 20'si ile Mayıs ayının 10'u arasında pamuk ekimlerinin yüzde sekseninin tamamlandığını tahmin ettiklerini belirterek, "Bu sene ciddi bir pamuk ekimi var. Buğday ekilemediğinden dolayı Söke Ovası tamamen pamuk diyebiliriz" dedi.

Sezon öncesinde üreticinin tarlaya inmeden sağlanan desteklerin önemine dikkat çeken Başkan İsmail Özer, "Biz ilaç, gübre, tohum olarak üreticimizin talepleri doğrultusunda girişimlerde bulunduk. Bu sene çok ciddi bir miktarda gübre satışımız oldu. Üreticimize sezonda mağdur etmedik, boş çevirmedik. Peşin, vadeli ya da ürün vadeli her şekilde ortağımızın ihtiyacı olan ilaç, gübre ve tohum ihtiyaçları konusunda destek verdik. 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla üretici ortaklarımıza ayni ve nakdi olarak 100 milyon TL borçlandırmış bulunmaktayız. Bu da ciddi bir göstergedir" şeklinde konuştu. - AYDIN