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Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor - Son Dakika

Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor

06.10.2021 14:49

Sofralarda sıkça kullanılan , dikiminden 30 ile 70 gün sonrasında hasadı yapılan marulun tarladan büyük marketlere gelişindeki fiyat serüveni adeta dudak uçuklattı. Tarladan yaklaşık 50 kuruşa mal edilen marul, bazı büyük marketlere de 8 liralara kadar satışa sunulurken üretici Orhan Sözer, "Bu fiyatta sadece birileri ekmek yiyor. Şu konumda işçide, ben de eziliyorum. Şuan marketler parayı kazanıyor" ifadelerine yer verdi.

A ile C vitaminleri bakımından oldukça zengin olan içeriğinde yüksek miktarda lif, şeker, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller barındıran marul, saç ve cilt hastalıkları da dahil olmak üzere sağlık açısından pek çok faydası bulunan bir sebze olduğu biliniyor. Dikiminden 30 ile 70 gün sonrasında hasadı yapılan, sofraların ve salataların vazgeçilmezi olan vitamin deposu marulun, tarladan büyük marketlere gelişindeki fiyatların serüveni ise adeta dudak uçuklattı. 50 kuruş ile 1 lira arasında tarladan çıkan ve tarladan çıkış fiyatının yaklaşık yüzde 24'lük oranı ile hale gelirken, bazı büyük marketlerde ise yaklaşık 8 buçuk liralara kadar çıkan fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

Pazar ve marketler arasındaki marul fiyatlarında yaklaşık 2 lira fark olduğunu belirten üretici Orhan Sözer, marketlerin; üretici, toptancı ve pazarcıdan çok para kazandığını belirtti. Üretici Ahmet Zeki Özkaya ise; işçi, fide, gübre, ilaç ve mazot fiyatlarının pahalı olmasından dolayı marketlerdeki fiyatların uygun olduğunu dile getirdi.

Tarlada 50 kuruşa satılan marulu vatandaş markette 8 liraya alıyor

"ÇOCUK GİBİ BAKIM İSTEYEN BİR ÜRÜN"

Marul üreticisi Orhan Sözer, "Marul yeri geldiğinde güzel zamanları olan bir mahsul. Üretiyoruz, ekmek yediğimiz ve zarar ettiğimiz zamanlar da olabiliyor. Bu sırada fiyatlarımız iyi olduğu halde bile bugün ilaç, gübre ve mazot fiyatlarında artış olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben 1994 yılında 19 yaşındaydım ve o günden beri üretim yapıyorum ama en büyük korkum, alttan gelen neslin kesinlikle bu işi devam ettirebileceği konuma ulaşacağına inanmıyorum. Gerçekten marul, çocuk gibi bakım isteyen bir ürün. Bunu her önüne gelen yetiştiremiyorum. ve bu ürünü devamlı ekim yapma şansın yok. Üst üste ekildiği zaman tarlalarda hastalık yapıyor" dedi.

Tarlada 50 kuruş, markette 8 lira

"MARKETLERDE FİYAT FARKI OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Tarladan hasadını gerçekleştirdikleri marulların, marketin raflarına iniş serüveni hakkında bilgiler aktaran Sözer, "Cüzi bir rakam kar ile biz mallarımızı devrediyoruz. O esnada komisyon yüzde 8 ve sonrasında devletin vermiş olduğu stopaj, KDV ve benzerini de eklersek yüzde 11-12 oradan geliyor. Yani ürün, tarladan çıktığı fiyatın yüzde 24 fazlası ile hale gidiyor. Serbest piyasada gün geliyor tanesinde 1 lira para kazanılırken, gün geliyor zarar edilen zamanlar oluyor. Ama burada marketlere bakıldığı zaman müthiş bir fiyat farkının olduğu görülüyor. Bu ülkede marketler ambargo koyuyor. Pazarlar güzelleştirilip, düzenlenerek bir konuma getirilmezse 3-5 büyük firmanın eline kalırsak bizim geleceğimiz gerçekten kötü" diye konuştu.

Tarlada 50 kuruş, markette 8 lira

"ŞUAN MARKETLER PARAYI KAZANIYOR"

Marulun market ve pazar arasındaki fiyatında 2 lira fark olduğunu belirten Sözer, "Örnek veriyorum hep güçlü, güçsüzü yeniyor. Mesela marketler, pazarcıyı her zaman yeniyor. Millet sosyete oldu, ben pazarlara gitmem diyor. Ama markete giderek tanesini 8 liraya alıyor. Pazarda ise o marulu 6 liraya alacak. Bugün 8 liraya kızıyorlarsa yerken, sakın kızmasınlar daha kötü günler geliyor yarın bunları da arayacaklar. Ben pazarcıların konumlarını, sattığı tezgahlardaki durumlarını da biliyorum. Market ile pazar arasında bir tek kıvırcıkta 2 lira oynuyor. Bu fiyatta sadece birileri ekmek yiyor. Şu konumda işçide, ben de, eziliyoruz. Şuan marketler parayı kazanıyor" şeklinde konuştu.

Tarlada 50 kuruş, markette 8 lira

"TARLADAN ÇIKIŞ 50 KURUŞ, MARKETTE 7 LİRA"

Marketlerdeki fiyatların normal olduğunu söyleyen üretici Ahmet Zeki Özkaya ise, "İşçi, fide, gübre, ilaç, mazot her şey pahalı hayatta pahalı o yüzden normal fiyatlar. Anlaştığımız toptancı bize ilaç, gübre, işçi getiriyor ve mazotu karşılıyor. Bunlar bedava olmuyor, insanlar hep bedavadan istiyor. Tarladan çıkış 50 kuruş, markette 7 lira ama hayat pahalı normaldir" ifadelerini kullandı.

Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor

Ahmet Zeki, Market, işçi, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor - Son Dakika
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