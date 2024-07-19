Tarladan pazara domates fiyatı değişmiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarladan pazara domates fiyatı değişmiyor

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Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere dağıtılan fideler, tarladan pazara değişmeden tüketiciyle buluşuyor. Belediye, aracıları aradan kaldırarak fiyat farkını engellemeyi hedefliyor.

19.07.2024 09:50  Güncelleme: 10:04
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Tarladan pazara domates fiyatı değişmiyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere dağıtılan fideler, ilk meyvelerini verdi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerle birlikte Mucahirosman Mahallesi'ndeki tarlada ilk hasadı toplarken, tarlada toplanan ürünlerin fiyatı tarladan pazara değişmiyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan fideler ilk hasadını verdi. Belediye tarafından yüksek fiyatların önüne geçmek adına tarlada toplanan ürünler, doğrudan pazara sunularak tüketiciyle buluşturulacak. Şahinbey Belediyesi, bu uygulama ile fiyat farkının yüksek olmasını engellemeyi hedefliyor. Aracıları aradan kaldırarak sebze ve meyvelerin çiftçiden doğrudan tüketiciye ulaşmasını sağlayan Şahinbey Belediyesi, hem üreticinin hem de tüketicinin kazançlı çıkmasını amaçlıyor.

"Dağıttığımız fidelerin hasadını topluyoruz"

Belediye olarak her zaman çiftçi ve tüketicinin yanında olduklarını belirten Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak uzun yıllardır çiftçiye desteğimizi sürdürüyoruz. Bu yıl dağıtmış olduğumuz fidelerin hasadını topluyoruz. Bugün çiftçi kardeşlerimle birlikte domates hasadımızı yapıyoruz. Yerli tohum üzerinden çiftçilere fideleri dağıtıyoruz. Kendi tohumlarımızdan üretilen domatesler şuan tarlada. Buradan pazara ulaşacak. Böylelikle üretimi arttırarak hem çiftçinin kazanmasını sağlıyoruz. Hem de vatandaşlarımızın bu ürünleri daha ucuza almasını sağlıyoruz. Ben tarla ve Pazar fiyatlarını yakın takipteyim. Fiyatlar birbirine çok yakın. Fakat bu fiyat farkı açılırsa biz Şahinbey Belediyesi olarak gerekli müdahaleyi yapacağız. Gerekiyorsa köylümüzden biz satın alarak pazarda biz satarak aradaki fiyat farkını kapatarak halkımızın bu ürünlere çok daha ucuz ulaşmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

"Bu bölgeye soğuk hava deposu yapacağız"

Çiftçi ve tüketici arasındaki dengeyi korumak için yeni projelerinin olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, "Bu bölgeye bir tarım kooperatif kurarak çiftçilerimizin ürünlerini kooperatif üzerinden toptan satın almayı konuştuk. Ürünleri herhangi bir komisyon kesintisi olmadan doğrudan bunu da tekrar tüketiciye ulaştırmayı planlıyoruz. Şuan bunun çalışmasını yapıyoruz. Gerekiyorsa bu bölgeye soğuk hava deposu yapacağız. Çiftçilerin ürünlerini maliyetinin altına satmasını engellemiş olacağız. Hem de üreticilerin bunun 5 kat fazla pahalı almasının önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.

Hasada katılan çiftçiler, belediyenin verdiği fideler sayesinde verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ettiler. İlk hasadın heyecanını ve mutluluğunu paylaşan çiftçiler, bu tür desteklerin tarım sektörüne büyük katkı sağladığını ifade ettiler.

Tarladan pazara domates fiyatı değişmiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarladan pazara domates fiyatı değişmiyor - Son Dakika

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