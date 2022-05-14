Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik toptancılığını bırakıp tarıma yöneldi - Son Dakika
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Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik toptancılığını bırakıp tarıma yöneldi

14.05.2022 14:13
Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik toptancılığını bırakıp tarıma yöneldi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve daha öncesinde kozmetik toptancılığı yapan Serpil Dere, çilek tarlasında merak saldığı tarım işine yöneldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve daha öncesinde kozmetik toptancılığı yapan Serpil Dere, çilek tarlasında merak saldığı tarım işine yöneldi. Dere, şimdi tarlasında ürettiği mahsulünü pazara bile gitmeden alıcısı ile buluşturabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Serpil Dere, çilek tarlasında başlayan tarım merakı ile yaptığı kozmetik toptancılığını bırakarak tarıma yöneldi. Dere, Döngelli köyü ve çevresindeki köylerde atıl duran arazileri değerlendirerek sebze ve meyve üretimi gerçekleştiriyor. Tarımla uğraşmayı sevdiğini aktaran Dere, " Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir çilek tarlasına girdiğimde gördüm ve bende yapabilirim, neden yapmayayım diye düşündüm. Daha sonrasında Akçakoca'da yapmaya karar verdim. İlk burayla başladım ve birçok boş arazilere dikmeye başladım. Döngelli köyü içerisinde boş arazileri ekip biçtim ve sonrasında başka bir arazi daha buldum, orayı da aynı şekilde ekip biçtim. Bu şekilde büyümeye başladım. Aklınıza gelebilecek çoğu ürünü ekiyorum. Marul, soğan, maydanoz, çilek ve sebze yetiştiriyorum" dedi.

"Yetiştirdiği ürününe tarlada alıcı buluyor"

Yetiştirdiği ürünleri pazarlama konusunda herhangi bir zorluk çekmediğine değinen Dere, "Ekip biçtiklerim köylüye bile yetmiyor. İnsanlar tarımla uğraşmıyorlar, olmuyor diye ama ben ürünlerimi çok rahatlıkla satabiliyorum. Vatandaş geliyor görüyor, satıyor musunuz diye soruyor ve ben ürünümü tarlada satıyorum. Hatta kendileri topluyor, yani pazara giderek tezgahta satmama gerek kalmıyor. Pazara gitmeden ben malımı tarlada pazarlıyorum" diye konuştu.

"Yeri olan vatandaşlarımız tarıma yönelmeli"

Arazisi olan vatandaşların tarıma yönelmesi gerektiğini söyleyen Dere, "Yeri, arazisi olan kişiler bunu değerlendirmeli, tarım için kullanmalı. Zor zamandan geçiyoruz. Ben sadece hayvan gübresi kullanıyorum, onun dışında başka hiçbir gübre kullanmıyorum. Kimyasal gübre kesinlikle yok. Bence herkes toprağı değerlendirmeli. İnsanlar hep hazıra yönelmiş" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik toptancılığını bırakıp tarıma yöneldi
Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik toptancılığını bırakıp tarıma yöneldi
Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik toptancılığını bırakıp tarıma yöneldi
Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik toptancılığını bırakıp tarıma yöneldi
Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik toptancılığını bırakıp tarıma yöneldi
Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik toptancılığını bırakıp tarıma yöneldi
Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik toptancılığını bırakıp tarıma yöneldi
Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik toptancılığını bırakıp tarıma yöneldi
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Akçakoca, Sakarya, Düzce, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarlaya gittiğinde merak saldı, kozmetik toptancılığını bırakıp tarıma yöneldi - Son Dakika


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