'Evim şirketleri' sözleşmelerinin devrine başlandı - Son Dakika
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'Evim şirketleri' sözleşmelerinin devrine başlandı

17.05.2022 10:44
'Evim şirketleri' sözleşmelerinin devrine başlandı

Tasfiye işlemleri TMSF tarafından yürütülen tasarruf finansman şirketlerinin müşteri sözleşmelerinin fiili devir-teslim işlemlerine başlandıTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre tasfiye işlemleri TMSF tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'evim şirketleri' olarak...

Tasfiye işlemleri TMSF tarafından yürütülen tasarruf finansman şirketlerinin müşteri sözleşmelerinin fiili devir-teslim işlemlerine başlandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre tasfiye işlemleri TMSF tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'evim şirketleri' olarak bilinen şirketlerin müşteri sözleşmelerinin devredilmesi için imzalar atıldı ve bugün itibarıyla sözleşmelerin fiili olarak, elden devir-teslim işlemlerine başlandı.

Açıklamaya göre, devreden şirket, sözleşmeleri teslim ettikten sonra, kısa mesaj ile sözleşmenin hangi şirkete devredildiğini müşteriye bildirecek. Sözleşmeyi devralan şirket de müşterilerle iletişime geçecek. Sözleşmeleri devralan şirketlerde gereksiz yoğunlaşma olmaması ve işlemlerin hızlı şekilde yürütülebilmesi için, kısa mesaj gelmeden, yeni şirkete başvuruda bulunulmaması önem arz ediyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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