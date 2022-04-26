Tüik: Motorlu Kara Taşıtları 2020'de 300 Milyar 615 Milyon Yol Katetti - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) araç muayene istasyonlarına giden taşıtların kilometre sayaçlarından derlediği kayıtlara göre, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları, 2020 yılında, toplam 300 milyar 615 milyon kilometre yol kat etti.

TÜİK, 2020 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini bugün yayınladı. Verilerin, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarından otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon (tanker ve çekici cinsi taşıtlar da dahil) ve motosiklet (motorlu bisikletler de dahil) cinsi taşıtları kapsadığı, özel amaçlı taşıtlar ve traktörlerin ise kapsam dışında olduğu belirtildi. Araç muayene istasyonlarına gelen otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosiklet cinsi taşıtların kilometre sayacı kayıtlarından derlenen idari kayıtlar kullanılarak hesaplandığı kaydedilen verilerin, Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan taşıtların yurt içi ve yurt dışında yaptıkları kilometreyi kapsadığı da bildirildi.

Buna göre, Türkiye'de, 2020'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 300 milyar 615 milyon kilometre yol kat edildi. Kat edilen bu toplam kilometrenin yüzde 54,4'ü otomobiller, yüzde 21,1'i kamyonetler, yüzde 13,6'sı kamyonlar, yüzde 4,3'ü motosikletler, yüzde 3,7'si minibüsler ve yüzde 2,9'u otobüsler tarafından yapıldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI YÜZDE 4,4 ARTARKEN TAŞIT- KİLOMETRE YÜZDE 0,3 AZALDI

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarken, toplam taşıt- kilometre miktarı ise yüzde 0,3 azaldı. Taşıt sayısı motosikletlerde yüzde 5,4, otomobillerde yüzde 4,8, kamyonetlerde yüzde 3,7 ve kamyonlarda yüzde 1,8 artıp otobüslerde yüzde 0,4 azalırken, minibüslerde ise değişim yaşanmadı. Taşıt- kilometre ise kamyonlarda yüzde 8,8, kamyonetlerde yüzde 1, motosikletlerde yüzde 0,7 arttı, otobüslerde yüzde 8,9, minibüslerde yüzde 7,7 ve otomobillerde yüzde 1,9 azaldı.

OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 12 BİN 474 KİLOMETRE YAPTI

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde de sırasıyla kamyonların 47 bin 400, otobüslerin 41 bin 272, minibüslerin 22 bin 747, kamyonetlerin 16 bin 132, otomobillerin 12 bin 474 ve motosikletlerin 3 bin 682 kilometre yaptığı hesaplandı.

OTOMOBİLLERDE EN ÇOK DİZEL YAKITLARLA MESAFE YAPILDI

Otomobiller tarafından kat edilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde, toplam taşıt- kilometrenin yüzde 49,3'ü dizel, yüzde 32,5'i LPG ve yüzde 18,2'si de benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

EN FAZLA MESAFE 12 YAŞ VE ÜZERİ TAŞITLAR TARAFINDAN KATEDİLDİ

Kat edilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre ele alındığında, en fazla yol yüzde 36'lık oranla taşıt filosunun yüzde 47,8'ini oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapılırken bunu sırasıyla yüzde 25,4 ile 4- 7 yaş, yüzde 23,5 ile 0- 3 yaş ve yüzde 15,1 ile 8- 11 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 12 yaş ve üstü otomobiller için yüzde 35,4, 0- 3 yaş için yüzde 27, 4- 7 yaş için yüzde 24,4 ve 8- 11 yaş için yüzde 13,2 oldu.