Tatlı satışlarında Ramazan bereketi, satışlar iki kat arttı - Son Dakika
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Tatlı satışlarında Ramazan bereketi, satışlar iki kat arttı

14.04.2022 10:52
Tatlı satışlarında Ramazan bereketi, satışlar iki kat arttı

Ramazan aylarının vazgeçilmesi olan tatlılara bayramın yaklaşmasıyla talep arttı.

Ramazan aylarının vazgeçilmesi olan tatlılara bayramın yaklaşmasıyla talep arttı. İşletmeci Yılmaz Elaldı, bölge halkının Ramazan ayında tatlı tüketmeyi gelenek haline getirdiğini ifade ederek, satışların iki kat arttığını söyledi.

Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıf ve soğuk baklava, Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraberinde tatlı taleplerinin iki kat arttığını belirten Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, siparişlere yetişmeye çalıştıklarını kaydetti. Elaldı, "Ramazan demek bayram demek. Bu bayramda tatlı bayramı, tatlıda bizim işimiz. Ramazan aylarında Türkiye geneli rakamlar en az iki kat olur. Buna bayram da eklenince evde yemek yapmayanlar mutlaka tatlısını eksik etmiyor. Her eve bayramda tatlı girer. Türkiye'nin birçok ilinde şubelerimiz var. Ramazan aylarında bu rakamların iki katını her ilde yaşıyoruz. Ramazan ayının bereketi ile işlerimiz güzel gidiyor, en çok tüketilen dünyada bir numara olan soğuk baklavamız. Türkiye'nin her yerinde hızla üretiliyor bununla gurur duyuyoruz. Bütün tatlılarımızı her zaman daha iyisini yapma mantığıyla gidiyoruz. Kadayıfımızı da son 3 ayda unundan, pişirmesine kadar değiştirdik. Dünyanın kabul ettiği bir ürün olan soğuk baklavada daha çeşitli versiyonları üzerinde çalışıyoruz. Allah herkesin işini rast götürsün, herkesin şimdiden bayramı kutlu olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Tatlı satışlarında Ramazan bereketi, satışlar iki kat arttı
Tatlı satışlarında Ramazan bereketi, satışlar iki kat arttı
Tatlı satışlarında Ramazan bereketi, satışlar iki kat arttı
Tatlı satışlarında Ramazan bereketi, satışlar iki kat arttı
Tatlı satışlarında Ramazan bereketi, satışlar iki kat arttı
Tatlı satışlarında Ramazan bereketi, satışlar iki kat arttı

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Ramazan Bayramı, Diyarbakır, Türkiye, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tatlı satışlarında Ramazan bereketi, satışlar iki kat arttı - Son Dakika


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